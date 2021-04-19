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20.04.2021, Луганск, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Медицина, Политика, Украина
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Вакцинированные «Ковишилдом» ВСУшники заразились ковидом

Новости Украины

Несмотря на вакцинацию индийским препаратом «Ковишилд», украинские военнослужащие всё равно заражаются и болеют коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отмечаем продолжающийся рост числа заболевших коронавирусной инфекцией среди украинских военных в зоне «ООС».

Так, в подразделения ОТГ «Север» на доукомплектование прибыл 41 военнослужащий из учебного центра ВСУ «Десна», из которых в 80 бригаду распределено 25 человек, из которых у 16 выявлено наличие коронавирусной инфекции.

В 14 бригаду поступило 9 специалистов-снайперов с положительным тестом, а в 59 бригаду – 7. При этом, все прибывшие выпускники учебного центра имели сертификаты о вакцинировании препаратом «Ковишилд», – говорится в сообщении.

Напомним, накануне в ВСУ из-за низкого качества и небезопасности индийской вакцины от коронавируса «Ковишилд» в ВСУ сразу после инъекции скончалась сержант медицинской службы.

Также ранее в Киеве отметили, что на военных, которые согласились прививаться завезенной на Украину индийской вакциной «Ковишилд», смотрят как на идиотов даже собственные сослуживцы и медики.


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