Вакцинированные «Ковишилдом» ВСУшники заразились ковидом

20.04.2021, Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

Несмотря на вакцинацию индийским препаратом «Ковишилд», украинские военнослужащие всё равно заражаются и болеют коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Отмечаем продолжающийся рост числа заболевших коронавирусной инфекцией среди украинских военных в зоне «ООС».

Так, в подразделения ОТГ «Север» на доукомплектование прибыл 41 военнослужащий из учебного центра ВСУ «Десна», из которых в 80 бригаду распределено 25 человек, из которых у 16 выявлено наличие коронавирусной инфекции.

В 14 бригаду поступило 9 специалистов-снайперов с положительным тестом, а в 59 бригаду – 7. При этом, все прибывшие выпускники учебного центра имели сертификаты о вакцинировании препаратом «Ковишилд», – говорится в сообщении.

Напомним, накануне в ВСУ из-за низкого качества и небезопасности индийской вакцины от коронавируса «Ковишилд» в ВСУ сразу после инъекции скончалась сержант медицинской службы.

Также ранее в Киеве отметили, что на военных, которые согласились прививаться завезенной на Украину индийской вакциной «Ковишилд», смотрят как на идиотов даже собственные сослуживцы и медики.