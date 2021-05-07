Ложь Зе-власти привела к катастрофическому провалу вакцинации на Украине – Лукаш

07.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Низкие темпы вакцинации на Украине объясняются тем, что люди потеряли доверие к власти, которая с начала пандемии постоянно врет им о вакцинах.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что бы ни говорили украинские политики… зарубежные источники, например, известный журнал «Экономист» говорит, что вакцинация в Украине, как в самых беднейших странах Африки, будет завершена наверное в 2023 году. Год назад, 11 месяцев назад, десять, девять, восемь, семь, шесть – Зеленский каждый месяц обещал или рассказывал о том, что у нас будет какая-то вакцина… вот – иностранная, хорошего производителя, но не скажу какого, вот – наша украинская вакцина, потому что она уникальна и так далее.

И ни одно из этих обещаний не осуществилось. Всего два месяца как Украина вакцинируется, и чуть более 300 человек получили две вакцины. На многомиллионную нашу страну – это не просто не цифры, это даже не смешно.

Начинать вакцинирование и вообще начинать борьбу с ковидом нужно было с честности. А у нас что научились за больше чем год пандемии? Осваивать бюджет и играть со статистикой. Начинать нужно было с честности. Вот, приехала – условно – вакцина. Сколько стоит вакцина? Сколько заработал посредник? Кто посредник? Где график вакцинации? Ни на один вопрос мы за все это время ответа не получили.

Теперь – допустим, происходят какие-то осложнения. Почему они происходят? Разные реакции в разных организмах происходят на разные вакцины. Почему мы не видим правды? И вот это отсутствие правды люди чувствуют интуитивно, люди понимают интеллектуально и реагируют эмоционально и отказываются вакцинироваться. Даже те, кому предлагали CoviShield. Я прошла своих знакомых, в том числе знакомых врачей – отсутствие правды не дает возможность сделать выбор в пользу вакцины, хотя очевидно, что вакцинация нужна. Это очевидно, но когда ты видишь что власть постоянно врет и выкручивается, то у тебя возникают огромные сомнения, что так нужно рисковать.

Смотрите, как решают эти вопросы в других странах. В той же Польше есть фонд, который поддержит тебя, если у тебя наступили какие-то негативные реакции организма, последствия после вакцинации. В Украине ничего подобного нет, хотя эта история провозглашена. Украинцы постоянно слышат ложь, украинцы понимают, что вопрос вакцинации – это вопрос политики. Украинцы понимают, что вопрос вакцинации – это вопрос слабости власти, которую никто ни во что не ставит за рубежом и сюда вакцину не везут», – подытожила Елена Лукаш.