На Украине предлагают Западу превратить Белоруссию в учебное пособие по «деоккупации»

08.12.2021  21:50 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Белоруссия, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина
Новости Украины

Украина и её западные хозяева должны признать Белоруссию «оккупированным государством» и провести эксперимент по невоенным методам «деоккупации».

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил руководитель исследовательских проектов центра «РАНД» Дмитрий Громаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина и её западные хозяева должны признать Белоруссию «оккупированным государством» и провести эксперимент по...

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«Мы должны сегодня рассматривать Белоруссию как оккупированное государство, и сделать её тем кейсом, каким образом и можно ли вообще деоккупировать государство дипломатическим путём, или нет.

И выстроим ли мы такую систему, которая позволит предотвратить такое в дальнейшем», – сказал он.

Напомним, на Украине считают Белоруссию государством, подконтрольным Москве и ставшим плацдармом для российских войск.

Так, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о проведении совместных манёвров с Россией близ украинской границы.

Кроме того, ранее украинский военный вертолет Ми-8 нарушил государственную границу Белоруссии – на высоте 100 м он залетел на глубину до 1 км на территорию соседнего государства.

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