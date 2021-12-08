На Украине предлагают Западу превратить Белоруссию в учебное пособие по «деоккупации»

Украина и её западные хозяева должны признать Белоруссию «оккупированным государством» и провести эксперимент по невоенным методам «деоккупации».

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил руководитель исследовательских проектов центра «РАНД» Дмитрий Громаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны сегодня рассматривать Белоруссию как оккупированное государство, и сделать её тем кейсом, каким образом и можно ли вообще деоккупировать государство дипломатическим путём, или нет.

И выстроим ли мы такую систему, которая позволит предотвратить такое в дальнейшем», – сказал он.