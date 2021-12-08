На Украине предлагают Западу превратить Белоруссию в учебное пособие по «деоккупации»
Украина и её западные хозяева должны признать Белоруссию «оккупированным государством» и провести эксперимент по невоенным методам «деоккупации».
Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил руководитель исследовательских проектов центра «РАНД» Дмитрий Громаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
«Мы должны сегодня рассматривать Белоруссию как оккупированное государство, и сделать её тем кейсом, каким образом и можно ли вообще деоккупировать государство дипломатическим путём, или нет.
И выстроим ли мы такую систему, которая позволит предотвратить такое в дальнейшем», – сказал он.
Напомним, на Украине считают Белоруссию государством, подконтрольным Москве и ставшим плацдармом для российских войск.
Так, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о проведении совместных манёвров с Россией близ украинской границы.
Кроме того, ранее украинский военный вертолет Ми-8 нарушил государственную границу Белоруссии – на высоте 100 м он залетел на глубину до 1 км на территорию соседнего государства.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.