На Украине растет количество войск НАТО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

На украинской территории находится порядка 10 натовских объектов , которые замаскированы под тренировочные и миротворческие центры.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьёв LIVE» заявил регулярно работающий в горячих точках спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц, передает корреспондент «Политнавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мы видим конкретные шаги со стороны Украины во взаимодействии с их партнёрами по НАТО. Последние семь лет мы видим, как НАТО постепенно подминает под себя Украину, тем количеством всевозможных натовских структур, которые сейчас располагаются на территории Украины, похвастать может не всякая страна НАТО», отметил журналист.

«Я уверен, что в какой-нибудь Болгарии или Румынии такого представительства НАТО нет. На Украине же порядка 10 объектов. Да, эти объекты не носят статус иностранных баз, а тренировочных центров и центров миротворчества. Но это всё от лукавого, когда под видом тренировочного центра легализуется размещение иностранного контингента», – сказал спецкор.

Кроме того, он отметил, что на территории Украины уже находятся порядка 12 тысяч иностранных военных под командованием американцев.

«Сегодня на территории Украины, вполне на законных основаниях, могут находиться одномоментно до 4 тысяч американских военных, плюс чуть более 8 тысяч военнослужащих других стран НАТО, что это как не подмятое под себя государство? Как минимум 10 объектов, крупнейший из которых находится в Яворово. С апреля этим центром командует американский полковник 81-й бригады. В декабре их сменили 53-я приходная бригада американской национальной гвардии», – заключил Коц.

Напомним, накануне в Москве заявили, что уже через полгода на украинских границах появятся натовские войска , и тогда неизбежная война с Украиной может превратиться в третью мировую.