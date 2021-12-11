Стрелков: Через полгода ситуация на Украине резко ухудшится для России

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Новости Украины

Уже через полгода на украинских границах появятся натовские войска, и тогда неизбежная война с Украиной может превратиться в Третью мировую.

Об этом в эфире YouTube-канала «Рой ТВ» заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война по-прежнему очень возможна этой зимой. Вообще остановить запущенный процесс войны достаточно сложно, там уже включается логика. Если этот процесс был запущен реально на полную катушку, то он уже начинает развиваться сам по себе, и остановить его окриком – «стой раз-два», может не получиться. В конце концов, если сейчас РФ ещё пока относительно способна ответить на удар Украины, то не факт, что через следующий раз, а следующий раз обязательно будет, она сможет это сделать, вот не факт. Война неизбежна, начиная с 2014-го года, и каждый год, потерянный в Кремле в проведении этой войны… сначала эту войну можно было легко выиграть, играючи фактически, практически без потерь, причём как своих, так и противников. Ну, какой противник был из украинской армии, тем более русского населения Новороссии? Никакой. Потом её можно было выиграть с кровью, но тоже легко. Потом с трудом. Сейчас, наверное, тоже можно победить Украину, пока США не готовы в ней воевать, пока там нет войск и баз НАТО», – заявил Стрелков.

При этом он подчеркнул, что по логике событий, уже через полгода на украинской территории появятся базы НАТО, и натовские войска станут на границах РФ, без всякого вступления Украины в Североатлантический альянс.

«К этому всё идёт. И тогда воевать с Украиной, действительно, – это будет рисковать Третьей мировой войной», – добавил экс-командир ополчения.