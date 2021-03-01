На Украине запущен флешмоб против оголтелой украинизации

01.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В связи с тотальной украинизацией и запретом русского языка, в качестве противодействия оголтелой политике киевского истеблишмента, на Украине запущен флешмоб «двойной чай за здравый смысл».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил киевский журналист Макс Назаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи со сложной, даже дебильной языковой ситуацией в билингвистической стране, запустили с друзьями флешмоб #двойнойчайзаздравыйсмысл.

Весёлая официантка забрала свои 20% только за то, что нам не пришлось просить её перейти на нашу родную мову агрессора.

Ничего личного, это просто бизнес», – написал он.

Напомним, в первые две недели действия нормы закона об обязательности использования украинского языка в сфере обслуживания – количество доносов начало исчисляться сотнями.

Также напомним, ранее во Львове призвали «загонять под плинтус» всех, кому не нравится жесткая украинизация.