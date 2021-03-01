На Украине запущен флешмоб против оголтелой украинизации

На Украине запущен флешмоб против оголтелой украинизацииНовости Украины
В связи с тотальной украинизацией и запретом русского языка, в качестве противодействия оголтелой политике киевского истеблишмента, на Украине запущен флешмоб «двойной чай за здравый смысл».
Об этом на своей странице в Facebook сообщил киевский журналист Макс Назаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В связи со сложной, даже дебильной языковой ситуацией в билингвистической стране, запустили с друзьями флешмоб #двойнойчайзаздравыйсмысл.
Весёлая официантка забрала свои 20% только за то, что нам не пришлось просить её перейти на нашу родную мову агрессора.
Ничего личного, это просто бизнес», – написал он.
Напомним, в первые две недели действия нормы закона об обязательности использования украинского языка в сфере обслуживания – количество доносов начало исчисляться сотнями.
Также напомним, ранее во Львове призвали «загонять под плинтус» всех, кому не нравится жесткая украинизация.
Спасибо!
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