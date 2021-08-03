На украинском ТВ предложили лишать родительских прав за русскую музыку

03.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент России Владимир Путин якобы ежедневно охотится за украинскими детьми, чтобы сделать их «полумоскалями».

Об этом в эфире «4 канала» заявил одиозный львовский журналист и патологический русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня нет детей (Дроздов умолчал, что является педерастом, – ред.), но если бы я увидел, что мой ребёнок слушает русский рэп, я бы надавал таких поджопников, чтобы летел дальше, чем видел. Ответственность родителей, тех, кто формирует будущую личность, есть. Нельзя пускать своих детей на самотёк, на какие-то русские платформы, за этим нужно следить. Украинцы, на ваших детей охотится дядя Путин, каждый день он охотится, через свою туфтовую гуманитарную, агрессивную, оккупационную политику, которая проходит через социальные сети, которая насыщается «русскомирным», за нашими детьми охотится москаль», – сказал Дроздов.

Телеведущий заявил, что граждан, которые позволяют детям потреблять русскоязычный контент, нужно лишать родительских прав.

«Родители, которые позволяют охотиться на своих детей, которые позволяют из молодого украинца, рождённого на Украине, делать полумоскаля, который, когда вырастит, скажет, что мы с русскими один народ, это не родители, за такое нужно лишать родительских прав», – заключил Дроздов.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что 41% украинцев согласны с Путиным и считают себя одним народом с русскими.

Кроме того, в Донецке отметили, что, несмотря на то, что власть в Киеве захватили русофобы и националисты, большинство населения Украины – здравомыслящие и адекватные люди, в меру сил сопротивляющиеся действующему режиму.