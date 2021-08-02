Жители Украины просят Донбасс забрать их к себе «под крыло»

02.08.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Несмотря на то, что власть в Киеве захватили русофобы и националисты, большинство населения Украины – здравомыслящие и адекватные люди, в меру сил сопротивляющиеся действующему режиму.

Об этом в ходе интервью «РИА Новости» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша позиция на 100% совпадает с тем, о чем говорит президент России: нужно разделять преступную власть, которая сейчас находится в Киеве и управляет оставшейся частью Украины, и граждан. Тем более, что в разных регионах Украины живут адекватные люди, которые абсолютно вменяемо оценивают всю ситуацию и обстановку, причем даже предпринимают определенные шаги», – сказал он.

Глава государства напомнил о письме жительницы Мариуполя, которая заверила, что её исконно русский город «не подведёт».

«Подобные письма я получаю не только из Донбасса, подконтрольного Украине, но и из других областей. Вот что мне пишут из Николаева: «Просим Вас, заберите весь Юго-Восток – Днепропетровск, Кривой Рог, Запорожье, Херсон, Николаев, Одессу – к себе под крыло. Мы устали от коррупции и националистов, соросят и нашего клоуна Зе». Мы видим, что на Украине некоторые люди, несмотря на риски, на угрозы националистов, пытаются бороться», – добавил Пушилин.

Он заверил, что разного рода борьба против националистов и киевского руководства идёт во множестве городов Украины.

«Это говорит о том, что власть на Украине рано или поздно все-таки поменяется, различные могут быть варианты. Потому что есть люди — русские, русскоязычные или просто граждане Украины, которые дружат с головой и не готовы перечеркивать историю и отрицать, что украинцы и русские – это один народ. И в этом, наверное, лежит возможность не то что добрососедских, а в перспективе и более близких взаимоотношений с людьми, которые проживают в регионах оставшейся части Украины», – резюмировал глава государства.