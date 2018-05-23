Политнавигатор - Новости России и Украины
23.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Галичина, Криминал, Общество, Происшествия, Скандал, СМИ, Спецслужбы, Сюжет дня, Украина

В Тернопольской области толпа молодчиков с битами напала на цыганский табор и сожгла его


Волна цыганских погромов, начавшаяся 20 апреля в Киеве, продолжилась на Западной Украине, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

В ночь с 8 на 9 мая толпа молодчиков с битами напала на табор во Львове, а вчера поздним вечером — в Тернополе. “На Микулинецкой у сервисного центра Toyota задерживают ребят, которые разбомбили цыганский табор”.

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Об этом сообщила в соцсети пресс-служба управления патрульной полиции: “Задержали двенадцать человек, с битами хотели разогнать цыганский табор”.

Более подробную информацию обнародовало сегодня “Досье 102”:
“Пострадавшие утверждают, что они на костре готовили ужин, когда забежала группа людей и раздались звуки, похожие на выстрелы. Ромы бежали в лес. Во время схватки загорелись палатки… В полутора километрах от места происшествия правоохранители остановили группу лиц. Их пригласили в Тернопольское отделение полиции. С места дебоша изъяли гильзы, предположительно, от пневматического оружия”.

Число нападавших пострадавшими называется в 15 человек.

“В лагере жили как взрослые, так и дети”, — пояснили “Досье 102” в Национальной полиции. — “На момент нападения там находилось семеро взрослых и десятки детей. В областной центр они приехали из Закарпатской области”.

“Полиция рассматривает несколько версий данного события. В первую очередь это конфликт между местным населением и цыганами”, — заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Александр Богомол.

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