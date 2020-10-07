На вышедшую из СИЗО преподавательницу сразу же напали праворадикалы

07.10.2020, Киев, Максим Карпенко

В Херсоне радикалы набросились на освобожденную из СИЗО под залог в полмиллиона гривен учительницу Татьяну Кузьмич, которую СБУ обвиняет в госизмене.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», когда Кузьмич выходила из здания СИЗО, ее атаковала представительница херсонского отделения организации «Самооборона» Инна Усачева, а также неизвестный мужчина, который облил учительницу красной краской.

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«Как вы думаете, сколько вы человек убили?.. Сука, ты вся в крови, на тебе кровь украинских солдат, мразь. Сколько ты солдат наших убила? Ты сдавала информацию врагу, и ты думаешь, спокойно будешь себя чувствовать в Херсоне, мразь?», – заявила Усачева, которая опубликовала видеозапись нападения в своем видеоблоге.

Ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко сообщил об угрозе нападения на Кузьмич со стороны праворадикалов.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, о том, что Татьяну Кузьмич арестовали из-за посещения Крыма. По уверениям украинских спецслужб, находясь на полуострове в 2015 году она была завербована ФСБ и шпионила в пользу России.

В защиту Кузьмич выступил МИД России, заявив о репрессиях русскоязычных граждан на Украине.