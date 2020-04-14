Украинские телеуроки во время карантина – продолжение эксперимента Гитлера

14.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Проводимые безграмотными учителями онлайн-уроки являются свидетельством политики Запада по оболваниванию населения Украины.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил украинский адвокат Андрей Гожый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь все увидели, какую чушь рассказывают детям в школах. Им же там то же самое рассказывали, а возможно, ещё похуже.

Но концепция очень простая – поскольку Украина превращается в сырьевой придаток, мы являемся колонией, то образование для большей части детей не нужно. Задача школы – научить петь гимн, кричать «Слава Украине», знать что-то о Бандере и ставить крестик в зарплатных ведомостях.

Этих знаний будет вполне достаточно для того, чтобы в Польше собирать клубнику. Ещё когда сюда пришли немецко-фашистские «освободители», как их называют по новой концепции, примерно об этом они в своих письмах и писали», – сказал адвокат.

Напомним, накануне в Верховной раде несколько депутатов от пропрезидентской фракции «Слуга народа» в футболках «Имею право на ошибку» вышли к трибуне, чтобы заступиться за учителей, которые в ходе проведения онлайн-уроков продемонстрировали вопиющую безграмотность.