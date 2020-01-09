Наглостью украинских послов в Израиле шокированы даже в вотчине Коломойского

09.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина явно находится не в том положении, чтобы хлопать дверями перед МИДом Израиля и критиковать высказывания израильских послов за то, что те рассказывают, как любить или не любить Бандеру и Шухевича.

Об этом в своём Telegram-канале написал парламентарий от «Слуги народа», блогер и телеведущий из Днепропетровска Максим Бужанский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Речь идёт о неутихающем шуме, поднявшемся вокруг совместного заявления послов Польши и Израиля в Киеве, Бартоша Цихоцкого и Джоэля Лиона с жёсткой критикой политики героизации нацистов после ряда мероприятий, прошедших на Украине в честь дня рождения Степана Бандеры.

Помимо заявлений представителей националистического бомонда – от сдобренного матом антисемитизма, до требований вышвырнуть послов в Москву и угроз с территориальными претензиями в адрес Польши, на обращение отреагировало и посольство Украины в Израиле.

«9 января Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довел до израильской стороны позицию о контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой Послом Израиля в Украине Джоэл Лионом, по внутренним вопросам украинской политики, в частности, в контексте совместного заявления послов Израиля и Польши в Украине от 2 января 2020.

Посол Украины отметил, что возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа является одним из приоритетных направлений государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков и экспертов», – сообщили в дипведомстве.

В свою очередь Макс Бужанский крайне негативно оценил историю о том, «как наш посол в Израиле явился в израильский МИД и строго их там всех отчитал по поводу того, что мы будем любить Бандеру и прочих Шухевичей до посинения, сколько захотим, и дело это исключительно наше внутреннее».

Вместе с тем, известный блогер отметил, что его смущает пара моментов.

«Первый – отсутствие всякой информации о том, что же всё-таки сказали героическому послу в ответ?

Второе – не забыл ли случайно посол о том, сколько десятков тысяч наших граждан работает в Израиле, легально и нелегально?

И понимает ли он, что в случае каких-то сложностей – идти решать эти сложности ему придется всё в тот же МИД, где он так пафосно и гордо прочел лекцию о помеси истории и суверенитета?» – риторически резюмировал депутат.