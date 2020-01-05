Разъярённая дочь Фарион матом послала Израиль и Польшу

05.01.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Заявление послов Польши и Израиля с осуждением шествия в честь Степана Бандеры в Киеве вывело из себя дочь скандально известной русофобки-бандеровки Ирины Фарион Софию Семчишин.

Своё негодование Семчишин выразила у себя в «Facebook» вместе с публикацией из СМИ «Послы Израиля и Польши возмутились чествованием Бандеры и Мельника в Киеве и Львове», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ж…ы и поляки, пи#дуйте далеко», – написала она.

«Доченька Ирины. Яблоко от яблони…» – прокомментировал скрин с постом экс-депутат Верховной рады, бывший соратник Олега Ляшко Игорь Мосийчук.

Кроме антисемитских высказываний страница Семчишин полна перепостов и ссылок на Ирину Фарион, а также фото с символикой националистического ВО «Свобода» Олега Тягнибока и бандеровскими флагами.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Тягнибок, комментируя это же заявление послов, разразился угрозами с территориальными претензиями к Польше.

Кроме того, глава ОУН и первый замглавы Госкомтелерадио Украины Богдан Червак в своём яростном комментарии потребовал выгнать в Москву польского и израильского дипломатов.