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Один из главных рупоров глобалистов на Украине, киевское издание «Зеркало недели» сообщило, что подконтрольные американцам НАБУ и САП готовят целый ряд новых уголовных дел против ближайшего окружения кокаиниста Зеленского.

Это происходит накануне возвращения Верховной рады с каникул и голосования за кандидатуру нового министра обороны, предложенную Зе-офисом. Теперь её утверждение может провалиться. Очевидно, на это и делает ставку уволенный «соросёнок» и лоббист «Палантира» Михаил Фёдоров, по-прежнему надеющийся вернуться в кресло министра.

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«Как утверждают наши источники в правоохранительных органах, «вы сильно удивитесь, когда узнаете о результатах работы детективов, и кого они касаются», – пишет «Зеркало недели».

По информации источников издания, готовится второе подозрение экс-главе Зе-офиса Андрею Ермаку – теперь его ждет дело не только об «отмывании» средств, но и незаконном обогащении.

«По нашей информации, основной акцент расследования сейчас сделан на экспертизах предметов, изъятых во время обыска в одной из квартир Миндича. Исследуются оставленные на них биологические следы, в том числе ДНК», – продолжает «ЗН».

Указывается, что похожие экспертизы проводятся в деле о подкупе депутатов и активно расследуется участие в этом главы Зе-фракции в Верховной раде Давида Арахамии.

«Сейчас проводятся экспертизы предметов, изъятых во время обыска у помощника Давида Арахамии Тараса Мельничука, в том числе исследуются биологические следы», – отмечает издание.

Более того, НАБУ занялось СБУ. Источники говорят, что «НАБУ ухватилось за кончик страшного клубка», передает корреспондент «ПолитНавигатора».