НАТО продолжает усиленно натаскивать Украину

10.04.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Украина получила расширенный доступ к программам совместимости и учениям НАТО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Український тиждень» рассказал командующий сухопутными войсками НАТО Роджер Клутье, отвечая на вопрос о цели своего недавнего визита на Украину.

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Он обратил внимание, что получает информацию о состоянии дел в подразделениях не только стран-членов НАТО, но и стран-партнеров вроде Украины.

«К тому же ваше государство является одним из шести, кто имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями (NATO Enhanced Opportunity Partners, EOP). Это означает, что Украина получила расширенный доступ к программам совместимости и учений, а также предусматривает больший обмен информацией, в частности по приобретенному опыту. Как мы все знаем, учитывая то, что Россия продолжает свое позерство на восточном фланге альянса, иметь таких сильных партнеров, как Украина, становится все важнее», – сказал генерал НАТО.

Он уточнил, что сухопутное командование НАТО подписало документ о сотрудничестве с ВСУ в сентябре 2018 года и с того времени было проведено несколько мероприятий, в частности учения «Репид Трайдент-2019».

«Во время этих учений мы осуществили оценку украинской роты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, инженерной роты и взвода военной службы правопорядка. В том же году направили специальную команду и организовали тренировки по логистике с украинскими Сухопутными войсками. А недавно начали очень тесное партнерство с подразделением стратегических коммуникаций СВ ВСУ, вместе работали над созданием нашего журнала Land Power, который использовали как стратегическую платформу, показавшей Украину как партнера НАТО», – говорит Клутье.

По его словам, в отношениях между Украиной и НАТО «со временем все становится только лучше».

Как сообщал «ПолитНавигатор», Украина официально просит НАТО ввести войска для защиты от России.

При этом украинские националисты объявили, что НАТО не собирается защищать Украину.

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