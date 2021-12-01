«Не хватает на хлеб»: украинская пенсионерка расплакалась в прямом эфире

Новости Украины

У пенсионеров , живущих на Украине, не хватает денег на еду – люди даже не могут купить себе молоко или целый батон хлеба.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила телезрительница пенсионерка из Черкасской области Любовь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я пенсионерка, мне 68 лет. Мы строили гидроэлектростанцию и заводы, но сейчас удивительно, что у нас электроэнергии и угля не хватает. Но самое главное, что у пенсионеров и других людей не хватает денег на еду. Вы знаете, я не могу смотреть на это, когда идёшь в магазин и видишь, как люди не могут купить целый хлеб и берут половинку и четвертинку хлеба, или не могут купить молока», – пожаловалась сквозь слезы дозвонившаяся в эфир пенсионерка.

Напомним, в Верховной раде заявили, что инфляция на Украине уже более 10 процентов и будет продолжать расти, что спровоцирует существенное подорожание товаров и услуг.

Кроме того, эксперт в комментарии «ПолитНавигатору» отмечал, что ежегодное послание президента Владимира Зеленского к Верховной раде было набором поверхностных и малореалистичных обещаний, при этом ничего не было сказано о тех проблемах , которые действительно волнуют граждан Украины.