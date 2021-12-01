Зеленский в Верховной раде не смог ответить на главные проблемы украинцев

Ежегодное послание президента Владимира Зеленского к Верховной Раде было набором поверхностных и малореалистичных обещаний, при этом ничего не было сказано о тех проблемах, которые действительно волнуют граждан Украины.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Владимир Воля.

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«По форме и по интонации выступление было торжественным. Но от него осталось такое впечатление, что виртуализация украинского государства достигла нового качественного уровня. Зеленский рассказывал о многих вроде бы полезных вещах, инициативах, проблемах, которые когда-то потом будут решены. Но, на самом деле, президент ничего не сказал о том, что он собирается сделать для того, чтобы граждане почувствовали в ближайший год облегчение своего социально-экономического положения.

Больше всего граждан волнуют такие проблемы как бедность, высокие цены, безработица. Три этих вопроса не были вообще затронуты. Речь шла на каких-то далеко идущих проектах, таких как экономический паспорт. Это позитивная сама по себе идея, но граждан больше интересует так прожить в ближайшие годы, а не то, что кто-то получит через 10-15 лет. Кроме того, эта идея выглядит не слишком реалистичной, потому что за счёт повышения ренты вряд ли удастся получить необходимые ресурсы, для этого необходимо инвестирование государства в те или иные предприятия и отрасли.

Был затронут также такой вопрос, как квартиры для ветеранов и военных. Это проблема стара, она существует все 30 лет независимости, и все эти годы эту проблему при существующем экономического укладе решить было невозможно. Я думаю, что многие бывшие военные, которые по 20-30 лет стоят в очереди на получение квартиры, вряд ли поверят очередному обещанию. Подобных обещаний за все прошедшие годы они уже слышали много.

Что касается обещанного повышения пенсии, то в том виде, в каком это было предложено профильным министерством, эта меры выглядит как крайне неадекватно. Некоторым гражданам, получающим маленькие пенсии, повысить их планируют аж во втором полугодии 2022 года. А как жить первую половину следующего года при нынешних мизерных пенсиях? Непонятно. Покупательная способность пенсионеров падает с ростом цен.

Президент также считает, что конфликт на Донбассе можно решить путём прямых договоров с Россией. Но прямые переговоры делают ненужными посреднические усилия других государств. То есть, прямые переговоры – это фактически отказ от помощи других государств. У них возникнет вопрос: «если у вас прямые переговоры, то зачем нам это всё?».

Много было сказано по поводу армии, – у нас сильная армия и пр. Но всем известно, что в армии есть проблемы, проблемы с зарплатами, проблемы задолженности по выплате зарплаты жалование и многие другие», – перечислил Владимир Воля.