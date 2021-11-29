Рабинович: Мы уничтожим Украину в ближайшие 10 лет

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Новости Украины

Уровень смертности на Украине достиг катастрофических показателей, бывшая советская республика рискует оказаться безлюдной в ближайшие десять лет.

Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несколько дней назад ООН опубликовала цифры, которые шокируют. Так, подсчитано, что около 30 процентов украинцев умирают в возрасте до 65 лет. Ужас в том, что более половины этих людей можно было бы спасти и предотвратить смерти, но право на лечение на Украине уничтожили. Население Украины уменьшилось до 35 миллионов человек. Таким образом, мы уничтожим Украину в ближайшие 10 лет. За границей Украины работают 3 миллиона украинцев, и по прогнозам это число будет увеличиваться. Это значит, что украинцы стремительно уезжают из страны. Только за первое полугодие 2021 года численность населения Украины сократилась на 205 тысяч человек. Если такие темпы будут сохраняться, за 10 лет Украины вообще не станет» – сказал Рабинович.

Депутат отметил, что в 2021 году показатель рождаемости на Украине опустился до исторического минимума.

«И ещё одна «победа» власти Зеленского – в 2021 году зафиксирован наименьший за всю историю независимой Украины показатель рождаемости. Каких реформ вам ещё не хватает, чтобы убить Украину?» – заключил Рабинович.

Напомним, ранее во Львове заявили, что после победы так называемой «революции достоинства» в 2014 году депопуляция на Украине достигла угрожающих размеров.

Кроме того, в Киеве отметили, что смертность от коронавирусной инфекции на Украине выше, чем в Европе не только из-за низкого уровня вакцинации, но и из-за плохого состояния медицины.