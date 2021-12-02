«Не признает нас нацией»: Парубий требует показать Путину силу

Новости Украины

Украина не может о чем-либо договориться с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом в ходе «Киевского форума по безопасности» заявил экс-спикер Верховной рады, а ныне депутат «Европейской солидарности» Андрей Парубий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин даже не признаёт право на существование украинской государственности, более того, он не признаёт право нас как нации называться украинцами. Потому что когда он говорит официально в своих выступлениях, в своей статье, что мы один народ, что он имеет в виду – не то, что русских не существует, он имеет в виду, что украинцев не существует», – утверждает Парубий.

«Если очень чётко понять, какие намерения Путина, какие намерения у российской элиты, напрашивается очень простой один вывод, который мы поняли в 2014 году, когда началась агрессия и говорили об этом всем нашим международным партнёрам – с Путиным невозможно договориться. Его можно только остановить, Путин понимает только язык сил, любой другой язык он не понимает», – сказал экс-спикер.

«И когда мы останавливали так называемую Русскую весну, мы останавливали всеми возможными и невозможными способами, и только таким образом мы смогли удержать огромную часть украинской территории, на которую была направлена атака российского агрессора», – добавил политик.

«Если понять эту причину, то становятся очевидно безумными и абсурдными слова Зеленского о том, что только прямой диалог с Путиным может дать результат. Это или полная некомпетентность, или непонимание самих причин и мотивов Путина. Могут быть разными основания для этого, но я хочу сказать очень чётко, потому что я слушал обращение президента: это не просто ошибка, это преступная ошибка, если он будет таким образом вести внешнюю политику – искать прямой диалог с Путиным», – считает экс-спикер.

Напомним, накануне в Киеве прошла акция националистов , где бывший секретарь СНБО Александр Турчинов обещал, что русские умоются кровью .

Кроме того, тогда же президенту Украины Зеленскому дали понять, что после переговоров с Путиным его самолёт попросту не пустят в страну.