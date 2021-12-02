Переворот в Киеве не состоялся. Как прошла акция националистов против Зеленского

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Новости Украины

Государственный переворот, который по данным Владимира Зеленского готовился в Киеве на первое декабря силами олигарха Рината Ахметова, не состоялся. Зато на Майдане прошла акция националистов, приуроченная к восьмой годовщине штурма администрации Виктора Януковича. Она собрала около трех тысяч человек – радикалов из «Нацкорпуса», партийцев Петра Порошенко и т.п. По итогам митинга была подписана резолюция о создании единой оппозиции Владимиру Зеленскому и подготовке к импичменту президента за «слив» дела вагнеровцев, желание переговоров с Россией и прочие грехи с точки зрения украинских ультра-патриотов.

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После митинга участники акции прошли к Офису президента, сделав остановку у мемориала погибшим участникам Евромайдана на улице Институтской. Предполагалось, что там будут возлагать цветы к мемориалу, но цветов ни у кого не оказалось, поэтому все просто постояли несколько минут под песню «Пливе кача» и пошли дальше.

Один мужик из числа противников Зеленского зачем-то тащил по земле кирпич на верёвке. Когда его спросили зачем, он сказал, что ему так хочется.

Поскольку проход на площадь перед Офисом президента был закрыт, участники акции провели еще одни митинг на Банковой и разошлись. Все завершилось без инцидентов и столкновений с полицией.

Плакат с обращением к супруге Зеленского: Елена, он тебе тоже изменяет