«Не согласовано с Украиной!»: Закарпатью запретили говорить о передаче пленных Венгрии

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В Будапеште официально подтвердили сообщение РПЦ о передаче Венгрии одиннадцати пленных украинских военных из Закарпатья. В МИД Украины тоже это подтвердили, даже формально не поблагодарив Венгрию за освобождение своих сограждан.

При этом власти и СМИ Закарпатской области до сих пор ни словом не упомянули о своих земляках, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомню, 8 июня РПЦ сообщила, что по благословению Патриарха Кирилла состоялась передача Венгрии группы украинских военнопленных закарпатского происхождения, участвовавших в боевых действиях. Это вызвало раздраженную реакцию в украинских националистических пабликах.

В тот же день издание РБК-Украина написало, что с венгерской стороны посредником при передаче пленных выступила благотворительная организация «Мальтийская служба помощи Суверенного Ордена Госпитальеров». При этом неназванный киевский чиновник фактически выразил недовольство освобождением своих сограждан.

«Передача военнопленных никак не согласована с Украиной, а её целесообразность объясняется «закарпатским происхождением» военных. Важно понимать, что все упомянутые военные – украинские граждане, поэтому перемещение их в любую третью страну невозможно без согласия и непосредственного участия Украины. Конечно, освобождение любого из украинских граждан из плена – положительное событие. Но бесконтрольная передача наших военных другим странам – опасный путь. Даже несмотря на то, что в этом принимают участие уважаемые международные организации», – заявил он в комментарии.

Официальный Киев ситуацию не комментировал до тех пор, пока 9 июня венгерский вице-премьер-министр Жолт Шемьен не подтвердил, что группу украинских военнопленных из Закарпатья Россия накануне передала Венгрии по ее просьбе. При этом Жолт Шемьен лично координировал передачу 11 пленных.

«Это мой человеческий и патриотический долг», – сказал он венгерскому изданию ATV.

Шемьен отказался от более подробных комментариев, ссылаясь на «интересы дела и народа». Однако он отметил, что это «жест РПЦ по отношению к Венгрии, и эти люди обязаны ей своей свободой».

При этом венгерские власти в прошлом году несколько раз заблокировали попытки Евросоюза ввести санкции против Патриарха Кирилла, а Жолт Шемьен в сентябре 2022-го был награждён орденом «Славы и чести» Русской Православной Церкви.

Стоит отметить, что первая информация о подготовке передачи Венгрии находящихся в российском плену этнических венгров из состава вооружённых формирований Украины появилась ещё в феврале 2023 года. Тогда украинские СМИ назвали ее «фейком и дезинформацией». Собственно, ещё утром 9 июня в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляли, что информация об освобождении пленных закарпатцев не соответствует действительности, и всё это – «информационно-психологическая операция врага».

Однако после заявлений венгерского вице-премьера в МИД Украины признали передачу Россией Венгрии «одиннадцати украинцев венгерского происхождения».

«В МИД Украины сегодня был приглашен временный поверенный Венгрии для предметного разговора. Украинская сторона передала обращение предоставить подробную информацию о наших гражданах и безотлагательно обеспечить к ним доступ для украинского консула, чтобы ознакомиться с их состоянием здоровья и предоставить им консульскую помощь. Во время встречи особо отметили необходимость координации взаимодействия по таким чувствительным вопросам, как освобождение военнопленных» – сообщил представитель украинского дипломатического ведомства Олег Николенко.

При этом ни о какой благодарности Киева речь не шла, что отметил и Жолт Шемьен.

«Одиннадцать закарпатцев уже не военнопленные в Венгрии, а свободные люди. Если бы я был представителем Украины, я бы сказал спасибо за это», – заявил вице-премьер Венгрии 10 июня.

При этом последний пост в Фейсбуке* губернатора Закарпатья Виктора Микиты – благодарность военным, полицейским и спасателям, которые вывозят людей и животных из зоны затопления в подконтрольной Киеву части Херсонской области. С другой стороны, чего ожидать от офицера СБУ, который всю жизнь пытался вырваться из Закарпатья в Киев, стал там первым заместителем одного из главных управлений в центральном аппарате СБУ, и потому нынешний пост воспринимает лишь как возможность вернуться в столицу. Однако и другие политики Закарпатья ни слова о судьбе своих земляков не сказали.

Кроме того, ни одно СМИ в Закарпатской области по состоянию на утро 10 июня об освобождении земляков не сообщило. Зато в них есть информация о гибели в последние дни двух как минимум этнических венгров: Ласло Шебештьена из Берегово и Эдуарда Горонди из Мукачево. Поэтому можно прогнозировать, что освобождённые закарпатские военные не будут спешить на Родину, где их ждет либо отправка на фронт, либо даже тюрьма за «коллаборационизм». Тем более что, судя по всему, они являются этническими венграми, имеющими право на гражданство Венгрии.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Будапешт обвинил Киев в «жёсткой мобилизации» венгров, проживающих в Закарпатье.

«Живущих в Закарпатье венгров тоже мобилизуют в украинскую армию, в последние дни появились кадры, каким жёстким образом это порой происходит. Из них многие погибают», – сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, выступая 26 января 2023 года перед заседанием Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Еще в 2015 году в Закарпатье съезд ведущих русинских организаций провозгласил целью добиваться от Киева признания результатов референдума 1991 года, на котором 80% жителей области выступили за автономный статус региона.

Лидер венгерской партии «Йоббик» Габор Вона также заявлял «ПолитНавигатору» о поддержке требований по автономии Закарпатья.

«Венгры и русины на западе Украины так же имеют право на автономию, как другие народы мира. В 1991 прошел референдум в регионе по этому вопросу, и подавляющее большинство проголосовало за автономию… Европейский Союз просто обязан поддерживать любое проявление воли всех народов Европы, не используя двойные стандарты», – сказал политик.

В 2018 году Закарпатский облсовет выступил в поддержку реализации итогов референдума 1991 года о предоставлении региону автономии. В ответ назначенный Киевом губернатор Геннадий Москаль заявил, что результаты референдума будут отменены в суде как незаконные.

«Никакой автономии на Закарпатье не может быть по определению», – подчеркивал замглавы украинского внешнеполитического ведомства Василий Боднарь.