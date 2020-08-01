01.08.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Провокации, проституция, Россия, США, Украина
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Неадекватность Лукашенко становится предметом обсуждения на российских ток-шоу


США и Украина пытаются использовать Белоруссию для выполнения опасной и подлой провокации с задержанием бойцов ЧВК, среди которых бывшие участники ополчения Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недопустимо руками Белоруссии таскать каштаны для Украины и США. Что касается Украины, понятно, что – это преступное государство. Вот эти все, извините, морды людей, которые сегодня во власти в Киеве – один их вид должен вызывать внутреннее отвращение и понимание, что это ложь, и что они политические подлецы, которые просто хотят крови российских граждан.

Полагаю, что решение, которое будет принято в Минске, – мы очень быстро разрешим эту ситуацию, так как она должна завершиться. Граждане России (задержанные в Белоруссии бойцы ЧВК – ред.) будут освобождены и убудут туда, куда первоначально планировали лететь из Минска», – подчеркнул Коротченко.

В свою очередь российский политолог Дмитрий Абзалов отметил, что, если Белоруссия всё-таки передаст российских граждан Украине – это повлечен серьезные изменения в отношениях Москвы и Минска.


«Я напоминаю, что в случае, если сейчас будет происходить передача граждан России на территорию Украины, – это очень серьёзно дезавуирует все наши двухсторонние договорённости. У нас Союзное государство, там приняты ряд документов, часть из которых юридически обязывающие документы, и их очень сложно будет нарушить.

Второй очень важный момент – вам с самого начала сказали, зачем это нужно Украине. Киеву нужен «обменный фонд», кстати говоря, как не парадоксально – это решение угробит Зеленского», – отметил Абзалов.

«Как вы думаете, кто больше выиграет от того, если на Украину переправят граждан Российской Федерации? Конечно, националисты. Они сядут на эту волну и в результате никаких стабилизационных направлений, никаких мирных переговоров, никогда не будет», – добавил эксперт.

Напомним, ранее сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 32 гражданина Российской Федерации под Минском. Кроме того, еще один человек был задержан на юге страны.

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