Небензя в ООН – американцам: «Ваш миропорядок ужаснул даже убеждённых атлантистов»
США после вторжения в Венесуэлу потеряли моральное право обвинять других в нарушении норм демократии или международного права.
Об этом на заседании Совбеза ООН заявил российский постпред Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Разбой в отношении лидера Венесуэлы, сопровождавшейся гибелью нескольких десятков венесуэльских и кубинских граждан, стал в глазах многих предвестником возвращения в эпоху бесправия и силового американского доминирования. Вот он – ваш миропорядок во всей его красе, который ужасает даже убеждённых атлантистов. …
На этот процесс не должно влиять признание или непризнание тем или иным государством или объединением легитимности Мадуру. .. Невнятное бормотание и попытки уйти от принципиальных оценок со стороны тех, кто в иных ситуациях с пеной у рта требовал от других соблюдения уставов, сегодня выглядит особенно лицемерно и неуместно», – отметил Небензя.
«Особенно поражает невиданная циничность, с которой Вашингтон даже не старался закамуфлировать истинные цели своей преступной операции. Установление неограниченного контроля над природными богатствами Венесуэлы и утверждение своих гегемонических амбиций в Латинской Америке.
Колокол, во всю раздающийся сейчас в регионе, звонит по каждой стране в Западном полушарии. Он звонит и по всем государствам-членам ООН, и по будущей самой всемирной организации», – предупредил российский дипломат.