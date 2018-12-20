«Нэ зрозумив» – украинские моряки в суде косят под незнающих русских

20.12.2018

Верховный суд Крыма оставил под арестом четверых украинских военных моряков, входивших в состав экипажей кораблей, задержанных 25 ноября российскими пограничниками за нарушение границы, отклонив жалобы их адвокатов,которые настаивали на том, что их подзащитные являются военнопленными

Об этом сообщает “Коммерсант”, поделившийся подробностями апелляционного разбирательства.

Первым перед судом предстал член экипажа буксира «Яны Капу» Владимир Варимез. В Москве с ним был адвокат Анри Цискаришвили, а от предоставленного судом защитника в Симферополе украинский моряк.

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“Владимир Варимез первым делом сказал, что нуждается в переводчике с украинского на русский. «Вы же сказали, что по национальности болгарин. Мы с вами общаемся по-русски, а вы просите переводить на украинский. Для чего?» — спросила судья Алла Овчинникова.

Адвокат пояснил, что его клиент не понимает «юридической лексики». Однако судья сказала, что ее пояснить господину Варимезу должен адвокат, и отказала в переводчике, напомнив, что в суде первой инстанции он моряку не понадобился. «Нэ зрозумив», — ответил на следующий вопрос судьи на украинском языке, но с русским акцентом Варимез, добавив, что не будет давать показания и отвечать на вопросы суда”, – пишет издание.

При этом адвокат Варимеза заявил, что его подзащитный «является военнопленным» и согласно Женевской конвенции «не должен содержаться в замкнутом пространстве».

В то же время судья Овчиннокова заметила, что Конвенция действует в отношении военнопленных воюющих стран и напомнила, что Россия не находится с Украиной в состоянии войны.

В итоге судья отклонила апелляцию.

“По схожему сценарию прошло следующее заседание, – продолжает газета. – Старший матрос с катера «Никополь» Андрей Опрыско переводчика не требовал. Он признал свою вину и сказал, что считает себя военнопленным. «Он был на военном корабле, в военной форме. Исполнял приказ командования. Был конфликт с применением оружия»,— пояснил его адвокат Маммет Мамбетов. По словам господина Мамбетова, делом Опрыско должен заниматься военный суд, а не суд общей юрисдикции. Однако судья отклонила и эту жалобу, и две следующие. Каждый раз она лишь уточняла истечение срока ареста — 24 января”.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 25 ноября украинские военные пытались перебросить из Одессы в Мариуполь на Азовском море два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу».

Российские пограничники пошли на таран кораблей ВМС Украины, закрыв для прохода Керченский пролив.

В итоге провокации все три украинских судна, вторгшиеся в территориальные воды России, были задержаны российскими пограничниками.

Кроме того, в плен попали гордость ВМСУ и самые свидомые экипажи.