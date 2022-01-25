«Нет поводов для паники» – Данилов готовится «дать отпор» российской армии

25.01.2022  04:29 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина
Новости Украины

Украинские СМИ, политики и чиновники поддались безосновательной панике вокруг возможного наступлении России, однако ВСУ якобы в состоянии справиться с «российским вторжением».

Об этом на брифинге по итогам срочного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские СМИ, политики и чиновники поддались безосновательной панике вокруг возможного наступлении России, однако ВСУ...

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«Я хотел бы отметить, что в последнее время происходит очень много информационных событий в нашей стране. Очень много парамилитарной беллетристики появляется в средствах массовой информации. Я хотел бы обратиться ко всем вам, друзья и коллеги, с тем, чтобы немного сбавить накал. Существующая ситуация для нас абсолютно понятна, нет никаких поводов для паники.

Я очень прошу, оставайтесь в спокойствии, потому что когда кто-то из мэров, к примеру, пан Кличко, собирает мэров для того, чтобы решить вопрос, каким способом они будут защищать нашу страну. Для этого у нас есть ВСУ, которые способны дать отпор в случае необходимости. Ситуация абсолютно подконтрольная», – заверил Данилов.

Напомним, ранее в Москве заявили, что Соединенные Штаты должны заставить киевский режим выполнить обязательства по выполнению Минских соглашений.

Кроме того, ранее в Киеве отметили: озвученные Россией предупреждения о том, что размещение вооружений НАТО на Украине и расширение альянса на Восток являются «красными линиями» для Москвы – свидетельство беспрецедентно серьёзного ужесточения позиции Кремля.

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