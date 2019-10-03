Нидерланды намерены слупить с Украины компенсацию за «Боинг»

03.10.2019, Москва, Олег Кравцов

Решение большинства членов палаты представителей парламента Нидерландов, где потребовали расследования роли Украины в катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе, объясняется желанием родственников погибших пассажиров получить компенсацию с виновного.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

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Он обратил внимание, что Украина была обязана закрыть воздушное пространство над зоной конфликта, поскольку эти обстоятельства четко прописаны в документах Международной организации гражданской авиации (ИКАО), в которой состоит 192 государства.

«По этим правилам страна, на территории которой происходит вооруженный конфликт, обязана закрыть для гражданской авиации воздушное пространство над зоной конфликта. Украина грубо и нагло нарушила эти правила, вследствие чего и произошла эта катастрофа Нюансы катастрофы можно расследовать, но Украина является первопричиной произошедшего. Рекомендации ИКАО обязательны к исполнению. И Украина, и Нидерланды обязаны были их придерживаться. Но голландские власти не контролировали эту ситуацию, и на них вина также есть», – заявил Смирнов.

Он также не понимает, почему расследование вины Украины не было начато в день катастрофы, но при этом представители Киева вошли в комиссию по расследованию инцидента.

«Я участвовал в расследовании не одной катастрофы. И никогда с подобным не сталкивался. В день той трагедии президент США Барак Обама и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон открыто обвинили Россию в случившемся. Они заявили, что у них есть некие документы, но их не предоставили. Далее была создана комиссия, которая выдала абсолютно бездарные результаты «расследования». Многие заявления не подкреплены ни одним доказательством. И это при том, что до сих пор (!) не были собраны все обломки самолета», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, обращение голландских депутатов о расследовании возможной вины Украины стало следствием нескольких факторов, один из которых – отсутствие вразумительных результатов «официального» расследования.

«Россия, в отличие от Украины, не привлечена к расследованию. Малайзия тоже. Недавно премьер этой страны открыто возмутился такой ситуацией. По его словам, целью расследования стало – «найти вину России», а не установить истинную картину произошедшего. Еще одна проблема в том, что все эти годы родственники погибших голландцев требуют сатисфакции. Оплачивать должен виновник. Но до сих пор не объявлено за счет кого же оплачивать эти многомиллиардные суммы. Возможно, именно поэтому впервые решили поискать истинных виновников», – сказал Смирнов.

Он полагает, что объективное расследование катастрофы возможно только при удалении из него украинской стороны и привлечении Малайзии, а также экспертов ИКАО.

Примечательно, что Украина недавно выдала России начальника ПВО Первой Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, которого в Киеве называли «ключевым свидетелем» по делу «Боинга».

Бывший пресс-секретарь главы СБУ Станислав Речинский считает, что Цемаха выдали сознательно, чтобы избежать неприятностей, которые грозили Украине на суде.