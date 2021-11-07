Новая большая война на Балканах? – прогноз Влада Шурыгина

Может ли привести наблюдающееся в последние недели обострение ситуации вокруг Косово к новой большой войне на Балканах? Что может сделать отрезанная от выхода к морю Сербия, чья армия в последние годы получала новые образцы российской военной техники?

Об этом и о многом другом «ПолитНавигатору» рассказал российский военный эксперт, член Изборского клуба Владислав Шурыгин.

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«ПолитНавигатор»: В последнее время часто говорят о возможности возобновления войны на пост-югославском пространстве, в частности из-за ситуации на севере Косово и в Боснии. Вот и не признаваемый Россией и Республикой Сербской Верховный представитель по БиГКристиан Шмидт в своем докладе для СБ ООН написал о том же. А как вы оцениваете подобную вероятность?

Владислав Шурыгин:На мой взгляд, большой войны на Балканах не будет по нескольким причинам. Основная причина – сама Сербия, которая, так или иначе, поддерживает своих соотечественников, сейчас находится в ослабленном состоянии. У нее нет армии, которая технически соответствовала бы современным реалиям войны. Страна отрезана от морских путей после выхода Черногории из состава Югославии. И у нее нет возможности всерьез все это дело (сопротивление боснийских и косовских сербов этнократическим режимам Приштины и Сараево – ред.) поддерживать.

А без поддержки Сербии деятельность в Косово и Боснии идет по разделу «Местный сепаратизм». И она вряд ли сможет набрать реальную силу, потому что сербам там нужны техника, вооружения, организационная поддержка, деньги, медикаменты и все что хотите.

Для этого необходима некая база. Сербия, как база не способна сейчас все это поддерживать. Поэтому, на мой взгляд, мы наблюдаем частное обострение, которое не приведет к большой войне.

Как тогда расценивать усиление и расширение сотрудничества оборонных ведомств Сербии и России, в том числе и в плане закупок российской военной техники для сербских вооруженных сил?

Я это расцениваю, как политику Сербии по укреплению тех очень компактных вооруженных сил, которые у нее остались. Очевидно, что Сербии современное оружие, кроме России,никто продавать не собирается, а за двадцать лет до этого Сербия не получала ровным счетом ничего ни от кого. И поэтому сейчас сербы пытаются модернизировать свои вооруженные силы и превратить их в более-менее современные.

Но эти силы сейчас приспособлены исключительно для проведения локальных полицейских операций, и серьезного затяжного конфликта Сербия просто не выдержит.

И все же рост российско-сербского сотрудничества налицо: регулярно поставляется техника, проводятся совместные учения, «уважаемые западные партнеры» упрекают Белград в том, что увеличением оборонных расходов он дестабилизируют регион, а соседи не без зависти признают, что сербская армия – самая сильная в регионе….

Основная стратегическая цель России – добиваться внеблокового, нейтрального статуса Сербии. Повторюсь, Сербия со всех сторон окружена странами НАТО. Границ вне государств-членов НАТО у нее нет, кроме Боснии, которая и без этого находится под Североатлантическим альянсом (в стране присутствует военная оккупационная миссии ЕС – EUFOR – ред. ). Понятно, что сами сербы никак и ни в чем не могут нам помочь, если Россия не выйдет к границам Сербии, если она вообще туда выйдет.

Поэтому у нас замечательные дружеские отношения, продолжение сердечных братских исторических связей, и уверен, что нынешнее поколение об этом всегда будет помнить.

Но вот в следующих поколениях я совершенно не уверен, многие молодые люди в этой стране уже начинают ассоциировать себя с Европой, Западом. Поэтому здесь нужно быть прагматичным. Безусловно, мы должно поддерживать всех, кто выступает за союз с Россией, мы делаем это через цены на газ, через инвестиции, они – через отсутствие санкций. На этом направлении есть целая выстроенная политика, но надо понимать, что эта политика – искусство возможного.

В ходе недавнего обострения в Косово Сербия все же подтягивала свои войска к административным границам края.

Это была больше демонстрация силы. Сербия подтянула войска, Сербия продемонстрировала решимость что-то делать, но потом все равно прибежали миротворцы, и сербы отошли назад, несмотря даже на то, что Сербия заручилась поддержкой России.

Есть ли угроза, что албанцы решатся захватить подстанции «Валач» и ГЭС «Газиводе», о чем много говорится в последнее время?

Справка: Расположенные на севере Косово подстанция «Валач» и у административной границы с Сербией – ГЭС «Газиводе» контролируются Белградом, что оспаривается Приштиной. Тот же «Валач» обеспечивает электроэнергией 80% домохозяйств населенного преимущественно сербами севера Косово. В 2018 году албанские сепаратисты уже пытались захватить ГЭС «Газиводе», но после высказанной принципиальной позиции Сербии, пообещавшей дать симметричный ответ, а также под нажимом международного сообщества, не заинтересованного в возобновлении косовского вооруженного конфликта, покинули эту территорию. В последнее время все чаще раздаются разговоры о попытке албанских сепаратистов взять штурмом подстанцию «Валач».

Здесь вопрос сложный. Приштине, может быть, и хотелось сделать это, но уж очень сильно борзеть ей не с руки, потому что, так или иначе, мировое сообщество уже не настолько благоволит албанцам, чтобы они могли действовать настолько нагло.

На мой взгляд, они продолжат такую свою типичную албанскую политику по вытеснению сербов при помощи постоянного бытового давления, будут пытаться потихонечку «отжимать» все, что можно, но вряд ли станут проводить какие-то резкие акции по захвату.

Хотя, конечно, они могут решиться на что-то подобное, чтобы проверить реакцию, но если на них «цыкнут», то они тут же оттуда укатятся.

На днях как раз президент Сербии Александр Вучич вновь заявил об опасности захвата подстанции «Валач» косовскими сепаратистами. В свою очередь «премьер-министр» Косово Альбин Курти сравнил действия Вучича с действиями Германии перед Второй мировой войной. Вряд ли подобные информационные «арт-подготовки» проводятся случайно, и именно сейчас.

Ну, для Запада сербы всегда виноваты. Вучич пытается психологически давить, так же, как и Запад пытается давить на него и на сербов вообще.

У сербов, повторюсь, для большой войны нет сил, их армия, после того, как была распущена в 2001 году, чрезвычайно мала и компактна, она, конечно, способна эффективно действовать в отношении своих соседей, тех обрывков Югославии, получивших суверенитет, но совершенно неспособна противостоять стоящему за ними НАТО.

Для чего тогда на Западе то и дело заявляют, что Сербия, приобретая вооружения у России и Китая, дестабилизирует регион, провоцирует новые конфликты и так далее?

Это те же дежурные заявления, которые, прежде всего, должны воздействовать на политический класс Сербии, который, несмотря на симпатии в сторону России, понимает, что их страна отрезана от России географически и геополитически, и живет в окружении прозападных демократий. Над ними со всех сторон нависает ЕС, над ними со всех сторон нависает НАТО, и в этих условиях Сербия может использовать свое сближение с Россией разве что в переговорах с Западом.

Это отнюдь не говорит о том, что сербы собираются нас предавать, но они обречены, окружены со всех сторон, и у них нет участка границы, через который Россия могла быть протянуть руку помощи. И им жить в этих реалиях.

Получится ли воплотить в жизнь проект воссоздания армии Республики Сербской, о чем постоянно говорится в последнее время?

Я думаю, что вряд ли. Потому что, повторюсь, чтобы что-то создавать, нужны очень большие ресурсы -и финансы, и финансовые группы, очень богатые люди, которые были бы в этом заинтересованы. Но сейчас Балканы поделены. Время таких романтиков, каким был Караджич, каким был Младич, какими были многие сербы начала 90-х – оно безнадежно ушло. И время нынешних лидеров совершенно другое.

Так может России как раз стоит помочь боснийским сербам в деле формирования их армии? В конце концов, те же США и НАТО совершенно не стесняются вооружать и обучать Силы безопасности Косово, несмотря на то, что это совершенно незаконно в контексте Резолюции 1244 СБ ООН, запрещающей албанским сепаратистам иметь свои вооруженные формирования в крае.

Насчет помогать – я обеими руками за! Вопрос только кто и как это будет делать. И здесь мы уводим нашу беседу в раздел, который называется «тайная дипломатия». Хорошо бы, чтобы Россия помогала, но ни вы, ни я не знаем, будет оказана такая помощь или нет. А если будет, то кому и насколько.

В наших интересах такая помощь? Безусловно. Вопрос только в том, как ее втиснуть в российский бюджет. Наши олигархи не очень жаждут кого-то сами поддерживать. Есть, конечно «Вагнер», но он поддерживает интересы вполне конкретных лиц, на вполне конкретных бизнес-территориях.