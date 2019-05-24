Новосибирск готовится принять офисы крупнейших компаний

24.05.2019, Москва, Максим Карпенко

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддержал инициативу Минэкономразвития России о переносе штаб-квартир крупных государственных компаний из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в предложении министерства, которое должно рассмотреть правительство, предлагаются 18 агломераций, среди которых и один из крупнейших городов России – Новосибирск.

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«Предложение о переносе офисов крупных компаний из центра в регионы — позитивный шаг. Сегодня в России сложилась ситуация, когда многие компании, работая в регионах, получая прибыль, используя их ресурсы — неважно, природные или людские — зарегистрированы в центре и платят налоги там. Было бы справедливо, чтобы налоговые отчисления пополняли бюджет того города и региона, где работает компания. Новосибирск, безусловно, выиграет, если эта инициатива будет реализована. У нас есть ряд крупных структур, которые работают здесь, а зарегистрированы где-то ещё», – заявил Локоть.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Новосибирск по числу населения занимает третье место в РФ, развивается столичными темпами и за год увеличил бюджет развития в пять раз.

Власти Новосибирска ожидают, что дополнительный стимул в развитии города обеспечит реализация проекта «Академгородок 2.0» – ранее президент Владимир Путин поддержал создание современного научного центра, который предусматривает появление тысяч новых рабочих мест в городе.

Действующий мэр Новосибирска – коммунист Анатолий Локоть решил участвовать в предстоящих выборах главы города, которые состоятся осенью этого года.