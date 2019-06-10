Новосибирск подтвердил свою стабильность

10.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Крупное международное экономическое агентство «Fitch» подтвердило стабильный экономический рейтинг Новосибирска.

Об этом свидетельствует отчет агентства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Так, Новосибирск сохранил свой долгосрочный прогноз в иностранной и национальной валюте на уровне «ВВ» («стабильный»).

По данным мэрии Новосибирска, этот показатель подтверждает экономическую безопасность третьей российской столицы и стабильные показатели по сбору налогов, также в течение последних пяти лет Новосибирск демонстрировал взвешенный контроль за расходами.

«Налоговые поступления являются существенным источником налогов города, составляя около 40 % от всех доходов. Наиболее важным является налог на доходы физических лиц («НДФЛ»), на поступления от которого приходилось около 30 % от суммарных доходов города в 2018 году. Поступления от НДФЛ демонстрируют хорошую динамику, и в прошлом колебания экономической активности не оказывали на них существенного влияния… Доходы от поступления по местным налогам обеспечили 8 % от всех доходов города в 2018 году», – говорится в сообщении.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Новосибирск по числу населения занимает третье место в РФ, развивается столичными темпами и за год увеличил бюджет развития в пять раз.

Власти Новосибирска ожидают, что дополнительный стимул в развитии города обеспечит реализация проекта «Академгородок 2.0» – ранее президент Владимир Путин поддержал создание современного научного центра, который предусматривает появление тысяч новых рабочих мест в городе.

Действующий мэр Новосибирска – коммунист Анатолий Локоть решил участвовать в предстоящих выборах главы города, которые состоятся осенью этого года.