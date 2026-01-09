Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская столица погружается в коммунальный коллапс, вызванный последствиями сегодняшнего удара ВС РФ.

Как уже сообщал «ПолитНавигатор», мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей покинуть столицу.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко не стесняется в выражениях по адресу киевских властей.

«Ну что долбо&бы, когда писал об этом еще в 2024 году, вы мне не верили? Когда я писал об этом в 2025 году, вы мне не верили? Ну вот вам жесткая действительность. КГГА глубоко пох&й на вас и ваши проблемы. Ищите возможность уехать из города, если они есть у вас действительно», – призывает киевлян Попенко.

Участница карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ нацбата «Айдар», руководитель Центра поддержки аэроразведки, нацистка Мария Берлинская паникует и сообщает, что в Киеве начали сливать воду из систем отопления.

«Слив воды – вынужденный шаг: без этого трубы просто полопаются, а система отопления будет уничтожена полностью. Для нас это означает одно: уже через несколько дней сотни тысяч людей не смогут находиться в собственных квартирах. «Пункты несокрушимости» не рассчитаны на массовое и длительное пребывание. Они не разрешают весь масштаб проблемы. Но в городе есть школы и социальные объекты с индивидуальными тепловыми пунктами. Там есть тепло. Эти помещения можно и нужно использовать», – пишет Берлинская.

Она надеется, что Запад окажет помощь.

«Это не о комфорте. Это о выживании», – плачется нацистка.

Слив воды в Киеве подтверждает и депутат Верховной рады, экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

«По моей информации, во многих районах Киева коммунальщики получили команду сливать воду из внутридомовых систем», – сообщил Кучеренко.

Волонтер ВСУ и оголтелый русофоб Богдан Мирошников пишет, что ночью насчитал более сотни взрывов.

«Ну, это какая-то срака», – считает он.

По его ориентировочным прикидкам, по Киеву летели около 50 ракет разного типа и более 200 дронов. Эти цифры примерно совпадают с данными командования Воздушных сил ВСУ – 36 ракет и 242 дрона.