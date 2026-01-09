Удар возмездия по Украине. Какую ошибку допустили в Минобороны
Россия после поражения «Орешником» газового хранилища под Львовом всю минувшую ночь до 5 утра продолжала наносить удары по Киеву и области – украинская сторона подсчитала, что было запущено под 250 «Гераней», 22 «Калибра» и 13 баллистических ракет. Значительная часть из них достигла цели (известно о пожарах на ТЭЦ). Начались отключения электричества, отопления и водоснабжения. С утра в украинской столице ограничено движение метро и поездов, на остановках маршруток огромные очереди, света и воды нет даже в Верховной раде.
Украинская сторона ожидаемо тиражирует кадры горящих жилых домов, куда врезались заглушенные РЭБом ударные дроны (При всей масштабности удара число жертв составляет 4 человека).
Диктатор Зеленский апеллирует к США и НАТО, требуя давить на Россию и возобновить непрерывные поставки средств ПВО. А МИД Украины инициирует созыв заседания ООН из-за применения «Орешника» вблизи польской границы.
«Заметьте – не потому, что нанесён значительный ущерб каким-то украинским объектам (а он наверняка нанесён), а потому, что удар был «вблизи границы ЕС и НАТО».
«Орешник» мог напугать наших многоуважаемых западных партнёров, и наш МИД тут же звонит во все колокола. Даже на уровне риторики не потрудившись отдать приоритет украинским, а не зарубежным, интересам», – отмечает экс-депутат Верховной рады Евгений Филиндаш.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (в списке террористов в РФ) поясняет, что применение «Орешника» было сигналом Европе.
«Хотите заводить контингент на Запад Украины? Будет так. Если «Орешник» за 10-15 минут долетает до Львова, то за сколько до Варшавы или Берлина? Пара минут уже не принципиальны».
Укро-политолог Евгений Магда поддакивает:
«Это прямой сигнал Европе. Про то, что подлетное время 10-15 минут. Про то, что их ПВО – не панацея. Про то, что это «почти ядерка», только без гриба».
Минобороны РФ официально заявило: ночной удар – этот ответ на недавнюю атаку по резиденции президента РФ в Новгородской области: «Поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины».
Эта формулировка удивила некоторых комментаторов, напоминающих, что Украина заслуживает ударов за ежедневную гибель граждан России, обстрелы приграничных территорий, диверсии и теракты.
«А если б не было атаки на резиденцию Путина – вы б тогда и не тронули украинское газовое хранилище? Такая, что ли, логика?» – указал писатель Захар Прилепин.
С ним согласен журналист Дмитрий Борисенко:
«Т.е. если бы ВСУ не ударили по резиденции Путина, то украинские предприятия продолжали бы и дальше выпускать беспилотники?».
Публицист Олег Ясинский напоминает:
«Ответные удары» и «наказания за» – это сигналы тем, с кем можно договориться. Для недоговороспособных любое вежливое и рациональное объяснение действий в собственную защиту – всегда признак слабости. Бить морды неадекватам следует молча и сосредоточенно, не тратясь на непонятные им слова. Советская Армия брала гитлеровский Берлин, не «в ответ на», а из понимания, что это единственный путь закончить войну и что мир и фашистский режим не совместимы».
Обозреватель Юрий Баранчик уточняет:
«Удар «Орешником» враги поняли, как предупреждение насчет захода западных войск в Галицию. Это само по себе неплохо, но наша пропаганда явно не учитывает разницу между публичным восприятием сигнала и узкой аудиторией. «Орешник» по бункеру зеленого наркомана в Киеве смотрелся бы гораздо более убедительно. По крайней мере, для внутренней аудитории».
Между тем, российский военкор Александр Коц напоминает, что минувшей ночью ВСУ атаковали Белгородскую область:
«Там после ночных ударов в шести муниципальных образованиях 556 тысяч человек без электричества, столько же – без тепла, 200 тысяч – без воды».
Московский предприниматель Игорь Маисто резюмирует:
«Каждый раз надеюсь, что тот самый цех завода, где производят Орешник — начал уже работать в 3 смены без выходных, и количество этих ракет стало таким, что мы можем просто применять их на регулярной основе. Не в качестве ответа на попытку ударить беспилотниками по Валдайской резиденции, а просто — как элемент воздействия на хохла.
Не поняли сегодня, что нужно срочно капитулировать и подписывать мирный договор на условиях России? Через три дня получили ещё один удар по другому хранилищу газа. Снова не поняли? Пытаетесь в ответ на это отключать свет в Белгороде? Пока — дамба под Киевом, привет большой каток на всю центральную часть Украины».
