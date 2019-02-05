ОБСЕ не имеет права признавать итоги украинских выборов
ОБСЕ не имеет права признавать итоги выборов президента Украины, если в составе международной делегации не будет членов хотя бы от одной из стран, изъявивших желания наблюдать за выборами.
Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил московский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Президент Украины имеет право не впускать кого он хочет – это его собственное внутреннее законодательство. Но ОБСЕ не имеет права отказать какой-то стране-члену, а Россия – один из главных членов ОБСЕ, в том, чтобы она не была наблюдателем.
У меня была похожая ситуация с Грузией. В своё время Саакашвили не захотел меня пустить в Грузию. И делегация ОБСЕ отказалась проводить там мероприятия. Это внутренние законы ОБСЕ.
Поэтому ОБСЕ, по большому счёту, не имеет права признать эти выборы (на Украине – прим. ред.) законными на том основании, что международная делегация туда не допускается. То есть это взаимоотношения между ОБСЕ и её членом Украиной. Украина не хочет сотрудничать с ОБСЕ по уставу ОБСЕ. Поэтому ОБСЕ должна отказаться посылать туда наблюдателей», – отметил политолог.
Однако депутат Госдумы Алексей Журавлёв предположил, что ОБСЕ просто «проглотит» данную выходку, и в итоге мягко пожурит Украину, указав на «некоторые недостатки».
«Украинцы написали письмо в ОБСЕ, в котором говорилось: «Мы вас приглашаем на наблюдение, смотрите, как мы будем проводить (выборы президента – прим. ред.). Но ни в коем случае не привозите русских – не пустим». На что им дали официальный ответ: «Нет, ребята, так не пойдёт. Не надо нам указывать кого привозить». Но В Киеве, несмотря на это, всё равно заявляют, что не пустят.
Но вопрос-то в чём? Написать-то они написали, но реально не пустят, как это было многократно, и ОБСЕ просто пожурит Киев, скажет, что есть отдельные недостатки», – добавил депутат.
Также российский публицист Николай Стариков заявил, что Россия, как демократическая страна, не должна признавать итоги выборов, в ходе которых будет такое количество нарушений и фальсификаций.
«Наблюдателей из России не пускают под любыми предлогами. Граждане Украины, которые находятся на территории России, лишены возможности голосовать. На Донбассе фальсификация может быть масштабная, потому что там идёт война. В итоге почему Россия должна признавать эти выборы? Я считаю, что Россия не должна признавать выборы президента Украины и их итоги. Эти итоги будут сфальсифицированы, и поэтому Россия должна занять единственно правильную и возможную для демократической страны позицию: «Это не выборы, это фарс, мы не признаём их итоги», – резюмировал публицист.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин пригрозил не пускать на территорию страны наблюдателей от РФ, после чего Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир призвала Киев соблюдать свои обязательства перед организацией в части наблюдения за выборами, а Россия получила приглашение от ОБСЕ направить наблюдателей на украинские выборы.
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Метки: Алексей Журавлев, Николай Стариков, ОБСЕ, президентские выборы на Украине, Сергей Марков
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