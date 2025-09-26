Обслуга Зеленского в ярости: «Залужного на мыло! Куда смотрит Сибига?»

Статья экс-главкома ВСУ, а ныне киевского посла в Великобритании Валерия Залужного, где он критикует «контрнаступ» 2023 года, а курскую авантюру вообще называет провальной – крайне несвоевременная публикация, за которую нужно понести отвтественность.

Об этом говорили участники эфира пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На четвёртый год войны бывший главком рассказывает банальные вещи, которые невоенные люди в первый год войны знали. Что дроны это дроны, нужно на них делать ставку. Что нельзя прорывать линию обороны, если перед тобой минные поля и 10 км Суровикин выстроил и т.д. И читать это от главкома как открытие было очень грустно», – посетовал известный антироссийскими высказываниями киевский политтехнолог Сергей Гайдай

В свою очередь Мосейчук возмутилась, что на фоне таких внешнеполитических «перемог» Зеленского на встрече с Трампом, Залужный посмел сказать, что «курская операция – провальная».

«Как? Вот это подвох! Я помню предыдущего посла в Британии – он практически ничего не сделал, но поплатился своей должностью», – припомнила пропагандистка.

Мнение поддержал также киевский политический обозреватель Леонид Швец.

«Я ж про что! Здесь должна быть реакция Сибиги, честно говоря. Это его человек – у тебя посол немножечко «шьёт», вообще-то!» – негодовал Швец.

