Отставленный экс-главком ВСУ и отправленный послом в Лондон Валерий Залужный продолжает делать не резкие, но откровенно читаемые выпады в сторону военно-политического руководства Украины

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует его новая статья в киевском издании «Зеркало недели».

Вспоминая контрнаступление ВСУ 2023 года он жалуется, что украинские планы «странным образом попали в Россию».

«Провал этих планов я и до сих пор больно ощущаю», – пишет Залужный.

Напомним, что именно он руководил провальным контрнаступлением. При этом, не называя имен, он завуалировано смакует неудачи нынешнего главкома Александра Сырского, считающего фаворитом диктатора Владимира Зеленского. Например, пишет, что во время отступлений, «за исключением Бахмута, наши войска почти не теряли боеспособность». Это явный выпад в сторону Сырского, который как раз и руководил обороной Артемовска (Бахмута).

Вспомнил он и вторжение в Курскую область, которым тоже руководил Сырский.