«Очень страшные цифры для Украины». Рада приняла бюджетную декларацию

15.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Верховная рада Украины приняла бюджетную декларацию на три года. За документ, представленный Кабмином, проголосовали 269 депутатов.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», предполагается, что к 2024-му году реальный ВВП вырастет до 5% в год, а средняя зарплата составит 19 тысяч гривен.

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«Предполагается рост ВВП до 24-го года на уровне 5% ВВП. Условием этого роста является эффективное проведение мер по преодолению последствий пандемии и восстановление инвестиционной активности. Предусматривается рост поступлений в госбюджет в 2024 году до 1 триллиона 452 миллиардов гривен или на 32% больше, чем это есть в текущем году», – заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Его выступление раскритиковал депутат Верховной рады Александр Колтунович, который подчеркнул, что за грядущие три года Украина возьмет еще 16 миллиардов долларов кредитов.

«Мы пристально проанализировали данный документ. К сожалению, очень страшные цифры для национальной экономики и для граждан Украины. Ну, например, минимальную пенсию на январь 24-го года вы долларах предлагает 77 долларов. Это тогда, как в 13-м году пенсия была 119 долларов. Вы прожиточный минимум прогнозируете 2778 гривен или 95 долларов. Так он в 13-м году был 147 долларов. Вы понимаете неприемлемость таких цифр для граждан Украины? ВВП страны, который будет в 2024 году, возможно 228 миллиардов, госдолг, который растет бешеными темпами, если вы ставите 47% ВВП от цифры 228 миллиардов, это означает, что госдолг вырастет до 107 миллиардов долларов, а это плюс еще 16 миллиардов к сегодняшней цифре. Это очень большие цифры», – заявил Колтунович.

Не поддержали бюджетную декларацию и в профильном комитете Верховной рады. Как подчеркнул глава комитета Юрий Кузбит, Кабмин не обосновал, за счет чего планирует добиться таких показателей:

«Правительство подало на рассмотрение Верховной рады бюджетную декларацию, которая по смыслу и форме кардинально отличается от основных направлений бюджетной политики, которая раньше подавалась на раcсмотрение парламента. К бюджетной декларации, предоставлено финансово-экономическое обоснование, которое не содержит соответствующих расчетов, потому невозможно проанализировать реалистичность и обоснованность предусмотренных в бюджетной декларации показателей».

Интересно, что накануне использующийся МВД Украины для «слива» компромата блогер и экс-боевик АТО Андрей Дзиндзя опубликовал фотографию переписки из чата президентской фракции «Слуга народа», где депутат Никита Потураев жалуется на отсутствие денег в бюджете.

«Друзья – это к вопросу о ситуации с нашим текущим бюджетом. Спойлер – у нас все плохо. А также к вопросу о бюджетных перспективах на 2022 год. Спойлер – будет еще хуже. Поэтому нам нужно будет сегодня начать разговор о том, как мы вместе (!) будем отбивать деньги у Минфина», – написал Потураев.

Напомним, ранее теперь уже бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что за пять лет правления президента Владимира Зеленского экономика Украины должна вырасти на 40%, то есть, по 5% в год.

При этом, обещанного Гончаруком не произошло и, по заверениям экспертов, о подобном росте можно только мечтать.

Накануне в Верховной раде также признали, что Украина по всем показателям экономики опустилась на последнее место в Европе. Даже в соседней Молдове ВВП на душу населения значительно выше, чем на Украине.

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