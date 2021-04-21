Украинские мечты о росте экономики рухнули в один момент

21.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украине не стоит рассчитывать на рост экономики в ближайшее время – в лучшем случае она останется на нынешнем уровне, но вполне вероятно очередное падение.

Об этом в эфире интернет-канала «Голос ТВ» заявил украинский экономический эксперт Всеволод Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Степанюка, пандемия и обострение военно-политической ситуации приводят к катастрофическому падению покупательной способности населения.

«Если посмотреть на экономику, то мы видим продолжение падения в третьем квартале. Хотя в третьем квартале локдаунов не было. Экономика все равно имеет инерцию, и она падала чуть более 3%. Это сразу же опровергает цифры бюджета, которые предполагают рост в 4% в этом году, даже 4,6%. На этой цифре построены доходные цифры бюджета. Понятно, что никакого роста в этом году в 4,6% не будет – дай бог, чтобы не было опять падения по результатам года.

Касаемо экономики мы видим полный кризис сферы обслуживания, потому что при локдауне страдает, прежде всего, сфера обслуживания и сфера общественного питания, сфера торговли…

Катастрофически падает покупательная способность населения. И это мы видим не только по уменьшению продаж, но и по уменьшению импорта…

Не нужно забывать, что в последнее время обострилась и политическая ситуация вокруг Украины. Поэтому о каком-то росте говорить не приходится совершенно, несмотря даже на какие-то попытки принять какие-то законы. Я их почитал – это просто какой-то ужас с точки зрения коррупции. Но, тем не менее, власть считает, что она стимулирует какие-то инвестиции в Украину», – заявил Степанюк.