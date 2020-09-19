Одесса: подлая спекуляция на COVID перед провальными для Зе-команды выборами

19.09.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Помните, как Петька спросил у Чапаева «Что такое двойные стандарты?». Чапаев и объяснил: «Когда ты с Анкой любишься, ей приятно, и когда я с ней люблюсь, ей тоже приятно… но тебе это почему-то не нравится». Теперь, правда, этот анекдот надо рассказывать, мысленно представляя героев в медицинских масках. Кстати, вряд ли Владимир Зеленский этого анекдота не знает — сдается, что кроме как через призму пошлых шуток он вообще не воспринимает жизнь. Поэтому когда-нибудь до него, может, и дойдет вся дичь двойных стандартов его анекдотичной политики. Когда-нибудь, когда он засядет за мемуары. Тем же, кто сталкивается с двойными Зе-стандартами в реальном времени, совсем не до шуток.

Итак, 2 сентября, традиционно, Одесса посмела отметить День города — 226-ю годовщину с тех пор, как он был основан императрицей Всероссийской Екатериной II. Перед этим Одессу тщательно отмыли после сатанинской оргии, устроенной в центре политическими туристами в День независимости Украины 24 августа: сняли с Дюка вышиванку, выкупали его из шлангов, вывезли мусор, чтобы провести, наконец, концерт «как для себя» без вышиваночного безумия. Рагули как раз уехали паковать своих диточок в школы, воздух никто не портил. И тут началось…

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Уже на следующий день, 3 сентября, экс-губернатор Одесской области и нынешний глава Минздрава Максим Степанов выдал заявление SOS. Кстати, вы пробовали обращаться с запросами в министерства? Если да, то знаете, что ждать ответа приходится всю жизнь, а тут прямо на следующий день реакция — бац! Скорее всего, придворные писаки карябали «тэму та идэю» речи, когда на Потемкинской лестнице еще не отгремел праздничный салют, а то и вовсе заранее «немножко по-дебильному» текст был написан. Ну а само изложение для третьего класса в исполнении Степанова вышло так:

«То, что мы увидели, за гранью здравого смысла. Конечно, жители города Одесса, как обычные люди, доверяют городской власти, которая организует те или иные мероприятия, думают, что все это будет безопасно, идут на празднование. У меня вопрос к городской власти. Я понимаю, что вы все находитесь сейчас в выборах, вы все живете сейчас какими-то избирательными процессами. Ну, вы то точно знаете, в каком состоянии сейчас находится эпидситуация в городе, вы же точно знаете, какая заполняемость коек больными COVID-19, вы же точно знаете, какое количество людей, которое умирает каждый день от этой болезни, вы точно знаете, что проведение таких мероприятий несет опасность для здоровья и жизни граждан… Не надо быть Вангой, чтобы понять, что уже через несколько дней, недель мы увидим еще больший прирост количества больных COVID-19 в Одесской области и в городе Одесса».

И действительно — уже 14 сентября полиция открыла уголовное производство по статье 325 УК Украины («Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний») по факту проведения в Одессе праздничного концерта.

Жуть, да — если не знать кунсткамеры, которая у нас верховодит, можно подумать, что мэр лично Чумку разрыл и бегает теперь, «Доверяй делам!» кричит, потешается. Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко лично доложил президенту об этаком безобразии. И теперь инициаторам и организаторам празднования, среди которых одесская мэрия, грозит штраф в размере 170 тысяч гривен — это в случае, если правоохранителям удастся доказать, что некто заразился коронавирусом именно в процессе праздника. Однако если кто-то из заразившихся еще и умрет, то тогда и подавно — ответственным за проведение концерта могут впаять от пяти до восьми лет лишения свободы.

Мне только интересно, как эти бесстрашные пинкертоны собираются факты заражения доказывать — COVID, все-таки, болезнь не венерическая, а прецедентов в истории а-ля «Это началось, когда он на меня кашлянул в троллейбусе номер пять на остановке «Психдиспансер» в 18.27» в истории не существует. Тем более, где гарантия, что чихнул или кашлянул кто-то именно на концерте — а может (и вероятнее всего!) это был заезжий рагуль на улице, нарушивший социальную дистанцию, приставая с вопросом: «Як пройыхаты до автовокзалу?»…

Знаете, то, что Минздрав работает по принципу «с больной головы на здоровую», заметно и без присутствия Ульяны Супрун. На самом деле собака-то порылась не в неумелых стенаниях министра Степанова о «приросте бальных», а в этом вот высказывании в сторону одесских властей: «Вы все живете сейчас какими-то избирательными процессами». Прямо хочется спросить: а вы? И это никакая не догадка, а слив от коллеги по русофобскому кублу. Кто ж еще так подсобит товарищу, как не соратница по террариуму единомышленников.

«Не развалив до конца МОЗ, действующий министр здравоохранения Максим Степанов идет первым (!) номером в Одесский областной совет от… «Слуги народа»! Как раз под отставку правительства все ищут себе новые места. Вот такие министерские избирательные букеты», — написала на своей странице в Фейсбуке нардеп от мертворожденной партии «Голос» и, кстати, в прошлом исполняющая обязанности губернаторши Одесской области Соломия Бобровская.

А сам Степанов понес потом какую-то околесицу — мол, правда, в облсовет иду, но и министерство не оставлю. Поэтому еще раз хочется спросить — так это у кого все-таки выборы головного мозга? У одесской мэрии, устроившей просто душевный концерт без всяких там «Рикки и Повери», а позвавших на него сироту Максима Ткачука, талантливого 11-летнего певца, которого затравили нацисты и профукраинцы, или у команды тех, кто членом на рояле играет? И почему, собственно, Степанов во время пандемии о выборах думает? Это сильно отвлекает внимание от борьбы со смертностью.

Вот смотрите, катаясь по Одессе 12 сентября, Зеленский ведь ни слова не сказал о нарушении карантина в День города. Больше того — как видно по фотографиям с его официального сайта, сам шастал по общественным местам без маски.

Однако, почувствовав себя в родной стихии — в Тернопольской области (с каких пор она стала ему родной?), и маску нацепил, и разговорился: «Я считаю, что если бы не местные выборы, заболеваний бы у нас было меньше. Всегда люди ориентируются на лидера в любых маленьких городках и даже селах, всегда если они видят, что председатель села, пгт или города, мэр выходит и говорит «я считаю, что власть переоценивает сложность ситуации, я считаю, что нет ничего страшного, я считаю, что день города можно проводить и собирать по 20-30 тысяч человек», то люди же видят, ориентируются и так себя ведут соответственно. Ответственность именно на таком руководстве. И сегодня мы с вами видим 3000 ежедневно больных COVID-19 в Украине».

Ну, то есть вы поняли: кто всрався? Нэвистка. Тем более если рейтинг кандидата в мэры Одессы от «Слуги народа» Олега Филимонова колеблется в рамках статистической погрешности, а уж Зе-кандидатов в депутаты областного и городского советов и подавно никто не знает, то естественно надо уничтожать оппонентов — ковидами в том числе. Кстати, зря они для узнаваемости Степановым списки разбавили — бесполезно, должна вам сказать, голяк: народонаселение все равно думает, что Министерство здравоохранения возглавляет Супрун, Степанов все еще губернатор, а Филимонов греет кости где-то в Израиле…

Но это не все — осталась вишенка на торте, ведь позорище по методичке происходит на фоне вакханалии устроенной в День независимости, когда политические туристы, все эти маргиналы с подработкой за три копейки, не знающие дорог в свои поликлиники (Степанов, почему ты не лечишь патриотов?), таки разнесли коронавирус по всей Украине.

Если говорить об Одессе, где независимость праздновалась не просто 24 августа, а целую неделю, то идейно выдержанные СМИ окрестили сие действо массовым. Новости наперебой рапортовали: «массовый диктант по украинском языку под открытым небом», «массовое пение гимна», «массовое растягивание флага», «массовое нападение на оппозиционных депутатов» — ну а чо, праздник. А вышиваночники — организаторы вышиванкового фестиваля — и вовсе назвали его «самым массовым в истории», во как! И отрывались во время всего этого понаехи примерно так, как это делают хасиды в Умани (вы тоже сейчас вспомнили про упомянутую уголовную статью о нарушении санитарных норм?).

Я уже молчу о том прискорбном факте, о котором уже писала на ПолитНавигаторе — как летом иногородние украинцы с диагнозом COVID целыми семьями устраивали себе в Одессе «самоизоляцию», разнося заразу по городу и области — от пляжей, парков и баз отдыха до детских площадок и музеев с театрами. Вот, что было настоящим преступлением!

А уж о семи дополнительных поездах, пущенных «Укрзализницей» в Одессу из Киева и Львова на празднование Дня независимости Украины, не написал только ленивый. Только где, постесняюсь спросить, уголовные дела по всем этим фактам? Где хотя бы устная реакция зеленских, степановых, дивановых, болвановых об этом преступно «самом массовом в истории» торжестве идиотизма? А почему молчит главный полицай всея Украины Клименко? Вопросы, как вы правильно догадались, риторические.

Короче, Владимир Александрович, мы же прекрасно понимаем, что вы тоже все прекрасно понимаете. Перед выборами — так как у вас и кольчужка коротка, и не по Хуану сомбреро, и прочее «нашему теляти да волка поймати» — вам главное всеми силами дискредитировать руководство Одессы, чтобы и у нас насадить свой сомнительный КВН.

Вы думаете, это незаметно? Очень заметно. Поэтому перестаньте уже шифроваться, а то жалко выглядит. Или, говоря языком, который вы точно понимаете, Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Особенно в Одессе. Особенно перед выборами.