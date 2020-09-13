Зеленский в Одессе, или По улицам ходила небольшая крокодила

13.09.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

По улицам ходила небольшая крокодила. Она, она Зе!леная была. Что, не смешно? А почему? Это же КВН. Надо и ржать, и уважать одновременно. Представляя 12 сентября в Одессе кандидата на пост мэра Олега Филимонова, президент Зеленский аж фыркнул: «Любят пописывать в некоторых газетах, что «он какой-то КВНщик». Мне кажется, это звучит оскорбительно, причем не слово КВНщик. Потому что тот, кто служил в КВН, знает, что это очень сложно. И когда Филимонов представлял Одессу на уровне СНГ и становился чемпионом, никто не говорил «какой-то там». Говорили, что это гордость Одессы».

«Служить в КВН», м-да… Это вам не аварию в Чернобыле ликвидировать, не Афган и не пропахать в шахте — это ж как Шарикова на колчаковских фронтах ранило!

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В общем, скучно. Все, как и было предсказано. Как я уже говорила, он приедет сразу после эвакуации танкера «Делфи», накануне СБУ организует чистки (для острастки в день визита Зеленского СБУ покрутила «агента ФСБ» из Одесской области, который «по заказу ФСБ» должен был взорвать водопровод), потом попытается попиариться на фоне танкера. Так и случилось. Предсказуемо, как Windows — только еще банальнее, в худших традициях комедийных сериалов.

Правда, на своей первой пресс-конференции сериальный Голобородько не умничал, отвечая на вопрос о «геотермальных теплонасосах», а так и сказал – не готов я. А вот субличность Голобородьки – президент Зеленский передвигался по Одессе с протокольными понтами и умным лицом, с которым, как известно, «делаются все глупости». Обнюхал новую взлетно-посадочную полосу аэропорта, вник в реконструкцию моста через Хаджибеевский лиман, покатался на буксире в районе морвокзала и принял участие в торжественной «мегацеремонии» открытия детского садика. «Каким ты ко всему этому боком?», – хотелось спросить…

В целом все то же самое, что в «Слуге народа» изобличалось — и дороги шампунем мыли, и мигалки включали, и «пеньки красили». Да катайся себе, отрок, но нет — он еще раз умудрился унизить Одессу, картинно перейдя с неродного на русский язык (одной рукой одесситов по голове поглаживаю, другой — уничтожающий русский язык закон подписываю), заявив, что Филимонов символ Города-Героя Одессы.

Ну что сказать? Вот есть такие люди — и близко не психологи. Для того президентам и нужны спичрайтеры, а не всякие там сценаристы скетч-шоу, чтобы хоть отчасти чувствовать электорат, который собираешься окучить. И уж если Город-Герой и ассоциируется у гаранта не с 73-мя днями героической обороны, а с кабацким паяцем (по причине моральной инвалидности), то уж хотя бы «логистическим хабом»-то Одессу не нужно ругать. Впрочем, о любви зе-команды к напрочь оторванной от реалий креакловской чуши мы тоже уже писали.

Что касается танкера, позорно пролежавшего на одесском побережье почти год, обросшего ракушками и превратившегося в негласный памятник украинской независимости, то Зеленскому особо нечего было сказать — трудно признавать свою профнепригодность. Поэтому в собственном позоре он обвинил некую тайную политическую организацию (иллюминаты, макаронный монстр?), не позволявшую поднять корабль: «Понятно, почему они нам не давали: они хотели на этом заработать деньги, просто распилить танкер на металл, как до этого они распиливали страну», — умозаключил президент.

О! Еще ж была демонстрация близости к народу — принятие пищи в ресторане местного майдановца Саввы Либкина. Но должно же было остаться хоть что-нибудь святое — да, детский сад! Однако визит в оный испортили адепты партии Шария.

Тоже повели себя не очень логично. Сначала они долго, нудно и громко скандировали в адрес Зеленского «Не мой президент!» (по логике, надо было в него еще и плюнуть), а потом попросили «Владимир Александрович, подойдите к нам пожалуйста». И гарант картинно презрев опеку прихлебаев и секьюрити, обратился к демонстрантам: «Я не могу быть вашим президентом. Вы сказали, что я кого-то убил. Вы в каждом городе говорите, что я кого-то убиваю. Я не могу общаться с людьми, которые вообще меня не знают. Которые меня обвиняют в убийстве. Мне очень жаль, что наше с вами знакомство вот так началось и так же закончилось. До свидания». Как говорится, человек, зачем приходил? Выглядело как жалкое оправдание жалкого существа.

Собственно, шариисты повсюду ходят за Владимиром Александровичем, где он только показывается. Это уже своего рода ритуальное хождение, которое началось с одного простого вопроса: кто ответит за зверское избиение Никиты Роженко? У которого, кстати, больше никогда не восстановится здоровье. И это уже давно риторический вопрос, словно бы от всех и за всех вне зависимости от политических пристрастий: сколько еще в стране будет бесчинствовать Нацкорпус? Теперь бандиты из этой организации еще и собрались на местные выборы. Хотя Зеленский уже однажды ответил. Помните его сакраментальное: «Мне не интересны эти люди, о которых вы говорите. Вообще». Так что уже не отмоешься — защищать своих граждан президенту «неинтересно вообще» — сколько чужих детсадов под фанфары не открывай.