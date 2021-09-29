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29.09.2021 18:50 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Война, Дзен, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Россия, Украина, Цензура
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Одесский историк: внутренняя политика Украины – война с русской частью страны на истребление

Новости УкраиныУкраинское государство приняло на вооружение русофобскую идеологию, которую уже имплементировало в законодательство. Об этом...

Украинское государство приняло на вооружение русофобскую идеологию, которую уже имплементировало в законодательство.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил экс-депутат горсовета Одессы, историк Александр Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В официальном поле деятельности украинской власти Россия объявлена государством агрессором, это прописано в специальном законе, а потому имплементировано во множество разных законов и подзаконных актов. Это означает, что не объявляя России войну, киевская власть обязывает все государственные структуры действовать против России.

Второе направление относится к внутренней политике, к полному истреблению всего русского, что оказалось в этих границах нынешней Украины. То, о чём постоянно говорят – дискриминация русского языка, но ведь это не просто язык, а язык неотделённый от его носителей. Фактически, это дискриминация русских граждан Украины», – сказал он.

Также историк отметил, что идеология украинского государства строиться на противодействии общих ценностей, которые существуют и культивируются в России.

«И, наконец, третья сфера – идеологическая, потому что и первое, и второе нужно как-то обосновывать и объяснять: «Почему мы так действуем». Создаётся целая система, которая буквально по всем пунктам должна противоречить некой идеологии, которая существует и культивируется в России, общие ценности, на которых строиться государство», – заключил Васильев.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Украина должна запретить всем гражданам России посещать ее территорию и тем более работать на ней.

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