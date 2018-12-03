Одесских майданщиков, объявивших о блокаде российских фур, самих заблокировали

03.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Одесситы не верят в то, что на территории их региона начнутся реальные боевые действия.

Об этом статье о военном положении в Одессе, опубликованной на страницах “Коммерсанта”, пишет одесский журналист Юрий Ткачев.

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По его словам, сегодня в военные действия в Одесской области никто, по большому счету, не верит, и даже антироссийски настроенные граждане склонны объяснять введение военного положения политическими играми внутри самой Украины, а не реальной угрозой извне.

“Есть среди них и те, кто видит в военном положении шанс произвести, наконец, «зачистку Одессы» от «подрывных элементов», о чем в соответствующих кругах мечтают с 2014 года. Правда, и эти радикалы признают: «зачищать» придется, по крайней мере, треть населения, а подобные мероприятия вряд ли осуществимы чисто технически”, – отмечает автор.

Он указывает, что жители Одессы встревожены, но не паникуют, при этом беспредела органов власти в связи с военным положением опасаются больше, чем собственно войны.

“Активничают разве что радикалы. Например, представители «Автомайдана Одессы» сообщили о бессрочной акции по блокировке российских водителей — «Найди российскую фуру, обменяй на нашего моряка». В первый свой отчет о незаконной блокировке российских водителей они успели вписать фразу: «Ша, уже никто никуда не едет» — и после этого были сами заблокированы администрацией Facebook”, – пишет Ткачев.

Напомним, что Одесса, как сообщал “ПолитНавигатор”, оказалась в числе 10 областей Украины, на территории которых введено военное положение сроком на 30 дней.

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