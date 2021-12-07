Офицер СБУ сел на 12 лет за жестокое убийство жителя Донбасса

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

После двух с половиной лет тяжб и откровенного саботажа контрразведчика СБУ Вадима Федорчука всё же приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство с особой жестокостью похищенного мирного жителя Авдеевки в марте 2017-го.

Об этом у себя в «Facebook» сообщил киевский адвокат, представляющий интересы матери убитого, Валентин Рыбин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Так, находящийся на подконтрольной Киеву территории Донбасса Донецкий апелляционный суд сегодня принял решение оставить в силе приговор Краматорского горсуда, которым сотрудник СБУ Федорчук Вадим приговорен к 12 годам лишения свободы за жестокое убийство жителя Авдеевки Владимира Еремина.

«Два с половиной года я занимался этим делом! Тысячи километров дорог наезжено, проведено десятки судебных заседаний, тома ходатайств и процессуальных документов подано в суд, и вот, приговор вступил в законную силу!», – написал Рыбин.

Напомним, в начале марта 2017 года Владимир Еремин ушел на работу в свой магазин и домой не вернулся. Лишь через десять дней, после заявления родственников о пропаже, обезображенный труп мужчины нашли в лесополосе за городом. Инициатором похищения и убийцей оказался офицер СБУ Федорчук, он забил Еремина до смерти.

Ранее также сообщалось, что вопреки логике, дело об убийстве сбушником мирного жителя Донбасса не вызывало особого резонанса на Украине. Большую часть времени, начиная с 2017 года, Федорчук находился на свободе, продолжал работать в СБУ и даже был повышен в звании.

Рассмотрение дела периодически откладывали и переносили. Адвокат Рыбин в знак протеста даже приковывал себя наручниками к решётке в здании суда.

«Вадим Федорчук отправляется в тюрьму, где и проведет ближайшие минимум девять лет (3/4 до УДО) и у него будет достаточно времени раскаяться в содеянном», – прокомментировал адвокат.