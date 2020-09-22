Украинский адвокат приковал себя наручниками, требуя суда над убийцей из СБУ

22.09.2020, Киев, Артем Клименко

Столкнувшись с откровенным судебным саботажем в деле о зверском убийстве мирного жителя Авдеевки майором СБУ, адвокат Валентин Рыбин прибегнул к своему фирменному наступательному методу.

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21 сентября Краматорский горсуд явно начал «тянуть вола», отложив рассмотрение дела на 10 ноября (под предлогом того, что одна из судей, Демидова, находится в отпуске).

Адвокат Рыбин, представляющий интересы матери убитого Владимира Еремина, приковал себя наручниками к решетке в здании суда. И намерен оставаться там, пока коллегия судей не предложит менее абсурдный вариант, нежели искусственная волокита и саботаж. Ведь только в Краматорском городском суде дело рассматривается уже больше года — и всё это время обвиняемый в жестоком убийстве остается не просто на свободе, но еще при своей должности в департаменте контрразведки СБУ.

Адвокат сам подсказывает нормальный вариант для продолжения процесса: председателю коллегии нужно немедленно связаться с ушедшей в отпуск судьей и добиться от нее заявления о самоотводе. После чего коллегия, удовлетворив самоотвод, вводит в свой состав запасного судью и безотлагательно приступает к слушанию дела.

На момент выхода статьи еще не было известно, чего добился адвокат Рыбин, столь радикальным способом побуждая судей добросовестно выполнять возложенные на них обязанности. Но в любом случае, ему удалось в очередной раз привлечь публичное внимание к страшному преступлению, совершенному в марте 2017 года, и к вялотекущему судебному процессу.

Об этом резонансном деле «ПолитНавигатор» уже писал.

На протяжении трех с половиной лет процесс становился «всё чудесатее и чудесатее». Начиная с того, что убийца Федорчук, майор департамента контрразведки СБУ, всё это время находится на свободе (за исключением четырех недель, проведенных им в СИЗО в марте — апреле 2017 года). И заканчивая сентябрьскими событиями этого года в Краматорском горсуде.

В сентябре в деле случился очередной вираж. Суд должен был переходить к допросу свидетелей. А нужно сказать, что двумя основными свидетелями являются Конин и Потапов, которые в 2017 году были солдатами-контрактниками. По сути, это соучастники преступления. После того, как весной 2017 года эти солдаты дали признательные показания о том, как офицер СБУ Федорчук в их присутствии до смерти забил Владимира Еремина, их перевели в статус свидетелей.

Весной 2017 года Конин и Потапов уже пытались отказаться от своих показаний о том, как майор Федорчук ногами забил до смерти Владимира Еремина. Это и неудивительно, если учесть, что в то время за убийцу, отсидевшего месяц в СИЗО, поручились и генералитет СБУ, и депутат Дмитрий Ярош (основатель «Правого сектора»). Можно представить, каким было давление на двух не очень умных, но очень напуганных контрактников. К моменту передачи дела в Краматорский городской суд в сентябре 2019 года и вплоть до сентября 2020 года Конин и Потапов подтверждали свои первоначальные показания на майора Федорчука.

7 сентября 2020 года адвокат Рыбин предупредил суд о том, что на свидетелей Конина и Потапова явно оказывается давление. Это следует и из малоадекватного поведения Конина, который заявил, что не хочет ездить поездами из Сквиры в Краматорск, а будет давать показания по видеосвязи. А второго свидетеля, Потапова, и вовсе не могут найти. Напомним, что эти два вояки не привлекались как соучастники преступления только потому, что дали показания на основного участника убийства и приобрели статус свидетелей.

И вот 8 сентября свидетель Конин демонстрирует по видеосвязи из Сквирского суда сеанс «скудоумия и отваги». Он уходит в отказ и утверждает, что все предыдущие показания давал под давлением. Во время видеосвязи Конин мямлит что-то невразумительное и нелогичное, откровенно включает дурака. Причем последнее ему удается убедительно по одной простой причине. Свидетели и соучастники Конин и Потапов феноменально глупы. Чего стоит тот факт, что телефон жертвы убийца Федорчук отдал одному из них. И один из недоумков несколько дней пользовался мобилкой. До того самого момента, когда полиция, разыскивая пропавшего Владимира Еремина, «пробила» местонахождение телефона и обнаружила его на территории воинской части…

И вот эстафету по «включению дурака» у Конина и Потапова, фактических соучастников убийства, перехватывает уже судейская коллегия.

В понедельник адвокат Рыбин, прежде чем приковать себя наручниками к решетке в суде, говорит на видео:

«Сегодня и завтра должны были состояться судебные заседания, в которых должны были допрашивать свидетелей, а также проводить другие процессуальные действия в суде. Однако в пятницу СМС-кой секретарь судебного заседания уведомил меня о том, что судебного заседания не будет.

Я посчитал это попыткой срыва судебного заседания, сегодня прибыл в Краматорский городской суд. Оказалось, действительно, одна из судей находится в отпуске.

Следующее заседание коллегия судей предлагает провести 10 ноября. Таким образом, в уголовном производстве о жестоком убийстве похищенного человека представителем власти намечается перерыв в два месяца. Я считаю, что ожидание правосудия престарелой матерью погибшего Володи Еремина является уже пыткой престарелого человека. Не могу допустить скотского отношения суда к потерпевшим в данном производстве. И принял для себя решение: ожидать следующего заседания в здании Краматорского городского суда. Где я буду это делать до тех пор, пока не будет назначена дата ближайшего судебного заседания либо пока не наступит 10 ноября».

Уже поздним вечером Валентин Рыбин опубликовал фейсбучный статус:

«Спасибо всем, кто поддержал меня сегодня в моем протесте против абсолютного судейского беспредела и полнейшего отсутствия морали в суде!!!

Последними из здания вышли председатель Краматорского суда и голова коллегии, рассматривающей дело. Оба, мило попрощавшись со мной, но не поднимая глаз, они поехали по домам, наверное, поесть, принять кто душ, а кто сто грамм и, чмокнув детишек и супружков, залечь в теплую постель!!!

Какая им-то разница, что кто-то кого-то убил и уже четвертый год не несет никакой за это ответственности! Какая судьям разница, что в прихожей суда на ночь остался прикованным к решетке живой человек! Да, ну и что?!!

Я продолжаю свой протест, находясь уже 12 часов в наручниках!!! Я жду заседания по делу об убийстве сотрудником СБУ обычного гражданина, жителя Авдеевки!!! Я требую правосудия!!!».

Нужно сказать, что подобный метод воздействия на суд, проявляющий подозрительную медлительность или откровенно саботирующий рассмотрение дела, Валентин Рыбин использует не впервые.

3 апреля 2017 года в Апелляционном суде г. Киева адвокат приковал себя наручниками к клетке. Его подзащитному харьковскому «беркутовцу» Виталию Гончаренко Печерский суд изменил меру пресечения с частичного домашнего ареста на содержание под стражей. Рыбин подал апелляцию. С ее рассмотрением судьи тянули две недели. Потом откладывали заседание под предлогом недоставки Виталия Гончаренко в суд. А потом оказалось, что председательствующий судья ушел в отпуск! Как видим, у судей для неудобных дел тоже есть свои безотказные и часто повторяющиеся методы…

Тогда Рыбин семь часов пробыл прикованным наручниками к решетке. И добился перераспределения коллегии судей. Сразу же была назначена разумная дата судебного заседания.

В марте 2019 года Рыбин заявил об искусственном затягивании процесса по делу экс-министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского, находившегося в СИЗО. В Днепровском райсуде Киева адвокат на 36 часов приковал себя наручниками в приемной судьи Марченко, собиравшейся в отпуск. Требовал назначить судебное заседание на ближайший день, до ухода судьи в отпуск… Это не произвело впечатления на Марченко.

«Никогда такого не было — и вот опять…». Как только судьи не знают, «куда ходить», или боятся принимать законное решение, — они торопятся уйти в отпуск.