Офис Зеленского обрушился на Нидерланды за претензии по Цемаху

16.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украина должна защищать собственные национальные интересы, а не интересы западных стран, которые сотрудничают с Россией.

Об этом в интервью ВВСУкраина заявил глава офиса президента Украины Андрей Богдан, отвечая на вопрос, не испортит ли выдача РФ экс-начальника ПВО Первой Славянской бригады Владимира Цемаха с Нидерландами, которые прямо просили его не выдавать.

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«Нидерланды – один из основных бенефициаров строительства «Северного потока – 2», Нидерланды объявляли референдум о подписании с нами Соглашения об ассоциации, Нидерланды – один из основных лоббистов идеи возвращения России в ПАСЕ. Когда мы встречаемся с европейскими политиками, они говорят, что защищают интересы своего населения, своей страны, своего будущего. Простите, а кого мы должны защищать? Интересы Нидерландов? В них бизнес с Россией. У них очень тесные отношения, совместные какие-то политические взгляды, у них есть, на что менять на Цемаха», – сказал Богдан.

В июне 2019 года Цемах был похищен украинским спецслужбами в городе Снежное на территории ДНР и вывезен в Киев.

5 сентября 2019 года коллегия Киевского апелляционного суда освободила его из-под стражи, изменив меру пресечения с безальтернативного ареста на личное обязательство.

А уже 7 сентября Цемах в составе группы политзаключенных вылетел из Киева в Москву рамках обмена.