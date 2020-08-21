Оглушительный пшик белорусской оппозиции

21.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Запад не спешит признавать так называемый Координационный совет белорусской оппозиции, на который правоохранители завели уголовное дело по статье о публичных призывах к захвату власти.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет российское деловое издание «Коммерсант».

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«Немаловажную роль в этом противостоянии может сыграть позиция стран Запада. Однако она остается противоречивой: в то время как в Литве кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую называют «национальным лидером», а в Польше обсуждают вопрос о признании ее победы, Евросоюз в целом даже не призвал Минск к повторным выборам. Не идет на обострение отношений с белорусскими властями и Вашингтон», – отмечается в статье.

В свою очередь бывший временный поверенный в делах Белоруссии в Швейцарии Павел Мацукевич, который не был назначен на новую дипломатическую должность после критики власти, говорит, что правового механизма для признания Тихановской президентом у Запада просто нет.

«Я уверен, что бюллетени уже уничтожены, поэтому призывы перепроверить голоса нереалистичны. А значит, признать Тихановскую президентом тоже невозможно», – считает экс-дипломат.

По его словам, если бы ЕС и США признали Координационный совет легитимным органом, «это была бы медвежья услуга».

«Эта структура не пользуется авторитетом в Беларуси. Когда я слушаю заявления членов совета, создается ощущение, что они уже дают показания и знают, что каждое слово будет использовано против них. На улицах стоят люди, которые рискуют всем, а здесь собрался клуб по интересам, члены которого прячутся за спинами бастующих.Их фразы должны сразу превращаться в лозунги, а вместо этого они тщательно выбирают слова», – говорит Мацукевич.

По его мнению, надежда на успех у протестного движения есть лишь в том случае, если его активно поддержат трудящиеся заводов. Впрочем, сами майданщики, как сообщал «ПолитНавигатор», жалуются, что не смогли поднять белорусов на всеобщую стачку.

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