Огрызко о плане Украины: Имитируем желание мира на переговорах и ждём провала Трампа на выборах

Анатолий Лапин.  
30.01.2026 11:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 331
 
Дзен, Политика, США, Украина


Украина должна затягивать переговоры, делая вид, что она в них заинтересована, чтобы не поссориться с Дональдом Трампом. Так киевский режим дождется поражения республиканцев на промежуточных выборах в США осенью текущего года, и потом американской администрации будет уже не принуждения Киева к сделке.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«При данных обстоятельствах этот процесс для нас как раз выгоден. У Трампа остается немного времени для того, чтобы заниматься внешними делами. Уже через несколько месяцев его главное внимание будет переключено на внутриполитические дела.

У него в ноябре этого года, как мы все хорошо знаем, промежуточные выборы в Конгрессе и Сенате. Если он теряет большинство хотя бы в Конгрессе, он уже «хромая утка» – он уже совсем в другой политической ситуации.

Посмотрите, как сейчас меняется ситуация там внутри. После всех этих событий в Миннеаполисе он начинает постепенно, но все же отходить от своих максималистских вещей. Потому что он понимает, что с такой политикой он не то, что не выигрывает промежуточные выборы, а он их провалит.

Значит, основные задачи у него будут постепенно переходить во внутреннюю плоскость. Там не будет уже больше ни Гренландии, ни Венесуэлы, ни Украины, ни Ирана, ни чего-либо другого, там будут только свои внутренние дела.

Следовательно, это будет означать, что он фактически от своих максималистских вещей по отношению к Украине просто откажется, потому что на это у него не будет больше времени.

Вот нам нужно эти несколько месяцев провести таким образом, чтобы мы не испортили с ним отношения, чтобы он понимал, что мы хотим достичь мира. Ну, если не удастся, тогда, извините, мы продолжаем быть на тех же позициях, мы его благодарим за его помощь, рассчитываем, что она будет продолжена, но будем вести свое дело дальше», — заявил Огрызко.

