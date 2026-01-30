Украина должна затягивать переговоры, делая вид, что она в них заинтересована, чтобы не поссориться с Дональдом Трампом. Так киевский режим дождется поражения республиканцев на промежуточных выборах в США осенью текущего года, и потом американской администрации будет уже не принуждения Киева к сделке.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

