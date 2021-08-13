Охлобыстин объяснил, какой сигнал дал Путин украинскому народу в своей статье

13.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Президент России Владимир Путин в своей статье дал жителям Украины сигнал о готовности помочь, когда они решат вернуться в пространство русской цивилизации.

Об этом в интервью крымско-татарской писательнице Диане Кади заявил российский актер Иван Охлобыстин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никаких дикостей с вводом российских войнск на Украине не нужно. Это потребуется только в том случае, если люди внутри осознают эту необходимость. Путин дал гражданам Украины рубеж в своей статье, что мы одно, и тогда мы решаем вопрос между собой. По сути, он обратился к украинскому народу, склонному к русской цивилизации, больше – чем к тому, что на Украине сейчас: «Ребята, принимайте решение, если вы в какой-то момент примете решение, и это будет очевидно, мы вам поможем», – сказал он.

Напомним, ранее в Москве заявили, что статья президента России Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев – это часть стратегии национальной безопасности России.

Кроме того, в Москве отметили, что статья Путина о единстве русских и украинцев носит программный характер. В ней четко обозначено отношение российского государства к населению соседней страны и затрагиваются практически все сферы жизни.

Именно поэтому она должна широко изучаться российским обществом, и первыми, кто взялся за это, стали военные.