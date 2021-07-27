27.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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В Киеве не верят в способность Зеленского написать ответ на статью Путина

Новости УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский неспособен написать конструктивную статью в ответ на работу президента России...

Президент Украины Владимир Зеленский неспособен написать конструктивную статью в ответ на работу президента России Владимира Путина, потому что не имеет соответствующего образования.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил киевский правозащитник Владимир Чемерис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаете, говорить о профессиональной статье от Зеленского – человека, который не имеет соответствующего образования и никогда не работал в исторической сфере – её читать было бы не так интересно, как статью Путина. Очевидно, что в ответе Зеленского уровень «историков-комиссаров», как Вятрович и Дробович. Я думаю, что это была бы просто пропаганда. Она максимум интересна только в том плане, что там ругаются два президента. Но не думаю, что там был бы какой-то конструктив со стороны Зеленского», – сказал Чемерис.

Напомним, ранее в Донецке заявили, что в своей статье президент России Владимир Путин предупредил киевское руководство, что при продолжении русофобского курса они разрушат собственное государство.

Кроме того, раньше в Москве заявили, что статья о единстве русских и украинцев носит программный характер. Именно поэтому она должна широко изучаться российским обществом, и первыми, кто взялся за это, стали военные.



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