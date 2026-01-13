«Он не герой!»: Кличко полностью провалил подготовку к блэкауту – экс-министр ЖКХ
У киевской администрации было четыре года, чтобы подготовиться к полному блэкауту, но не сделано почти ничего.
Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил депутат Верховной рады, экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«После совета Кличко киевлянам эвакуироваться из столицы – поднялся срач. Из Кличко теперь героя лепят, который правду-матку говорит. Не знаю, возможно. Но это всё по-другому надо было делать, а не просто сказать: «Выезжайте».
Должно быть понимание, что в каждом доме своя ситуация. Должно быть понимание, кто там живёт, кто может справиться сам, а кто не может, какие есть варианты помощи. И бедным, больным, инвалидам надо было помочь пройти этот сверхсложный период», – критиковал Кучеренко.
«Им давно предлагали смоделировать эту ситуацию. А они просто вышли – и сказали: «Разъезжайтесь, чем меньше вас тут будет, тем меньше проблем». Так зачем называть Кличко героем, он про эвакуацию ещё с 22 года начал говорить.
Так покажи расчёты, куда ты миллионы людей хочешь вывести, и как это будет организовано? Просто офис простых решений: разъезжайтесь куда угодно – и не мешайте нам. Нефиг шастать», – зло иронизировал он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: