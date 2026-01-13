«Кличко единственный решился сказать правду». Киевлян настраивают на эвакуацию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На фоне российских ударов украинцам не следует надеяться улучшение ситуации в энергетике до конца зимы, заявил в эфире Радио НВ заявил Владимир Омельченко, директор энергетических программ киевского Центра Разумкова.

Укро-эксперт говорит, что не стоит сильно критиковать киевского мэра Виталия Кличко, призвавшего жителей столицы по возможности эвакуироваться.

«Это единственный человек, решившийся среди власти сказать, что ситуация по сути критическая. Все остальные ориентируются на офис президента, боятся сказать что-то правдивое», – заметил Омельченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его мнению, люди и сами знают, что нужно бежать из столицы. Гость эфира считает, что власти нужно готовить план массовой эвакуации Киева – сотни тысяч киевлян остаются без тепла.

«И это при морозах 20 градусов. Это мне кажется, уже ситуация чрезвычайная», – тревожится выступающий.

Сегодня стало известно о закрытии 17 супермаркетов Novus в Киеве из-за блэкаута. Отдельные магазины закрыла и сеть «Сельпо».

В городах-спутниках Киева – Ирпене и Гостомеле – энергоснабжение обещают восстановить только послезавтра.

В столице с перебоями ходят троллейбусы и трамваи, таксисты задрали цены, пользуясь ситуацией.

Киевляне публикуют в соцсетях разорванные трубы и батареи из-за замерзания систем отопления в жилых домах.