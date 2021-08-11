«Она агент ФСБ!» – Гордон требует от СБУ заняться Фарион

11.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

СБУ должна проверить одиозную русофобку Ирину Фарион, которая ранее работала на КГБ, а сейчас якобы является тайным агентом ФСБ.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно всегда изучать анкету, кем была Ирина Фарион в советское время? Она была членом КПСС и ответственной за работу с иностранными студентами. Я задаю себе вопрос: а кого в советские годы назначали ответственным за работу с иностранными студентами? Конечно верных осведомителей КГБ. Сразу вопрос к нашим спецслужбам – проверьте её, была ли она агентом КГБ, потому что по всем косвенным признакам – да! Проверьте Фарион, являлась ли она агентом КГБ тогда, и является ли она агентом ФСБ сейчас. Потому что только агенты ФСБ или психически больные могут так стравливать людей на Украине», – отметил он, не упомянув президента Зеленского, выгоняющего русскоязычных из Донбасса вместе с детьми.

Напомним, ранее в Фарион заявила, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, сфотографировавшаяся на Олимпиаде со своей российской соперницей, должна быть строго наказана.

Кроме того, ранее в Киеве заявили, что русофобские выступления «конченной Фарион» с трибуны Верховной рады и прочих дорвавшихся до власти майданщиков после государственного переворота 2014 года сыграли в пользу воссоединения Крыма с Россией.